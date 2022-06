“Mareo debe seguir siendo una línea roja para el Sporting”

Eloy Olaya (Gijón, 57 años) no rehuye ningún tema. En la conversación con LA NUEVA ESPAÑA se habla del modelo del Sporting, de Mareo, la cantera y Abelardo.

–La temporada ha sido durísima.

–Sí. Muy irregular. El equipo empezó bien y practicaba buen fútbol. En esos partidos se demostró buen trato con balón, se jugaba buen fútbol. En defensa sí es verdad que se sufría. Pero a partir de ese segundo tiempo en Cartagena se entró en una dinámica extraña: ya ni jugaba bien ni había verticalidad. Hubo un bajón físico importante. Y un rendimiento bajo de los jugadores. Los futbolistas se lo tienen que hacer mirar.... He leído alguna manifestación que dice que hay que olvidar esta temporada. Yo creo que esta temporada no se puede olvidar. Toca aprender.

–¿Cómo se explica que una plantilla similar se comporte de formas tan distintas en dos temporadas?

–Creo que ha sido un problema físico y mental. En el fútbol hay un dicho: juegas como entrenas. Los jugadores tienen que valorar lo que ha pasado dentro. El bajón físico fue tremendo. Porque creo que esta plantilla era mucho mejor que la del año pasado; había muchas más alternativas.

–A veces se quita responsabilidad a los jugadores.

–No lo veo así. Creo que la afición sí los está responsabilizando de esta temporada. Es verdad que se responsabiliza también al consejo o a la dirección deportiva, pero la gente creo que está siendo exigente con los jugadores.

–Si son los mismos jugadores, ¿no habría que pedirles más?

–A mí me ha dado la sensación de que el Sporting empezó a tope las primeras jornadas. Y después se bajó mucho el rendimiento porque los jugadores no lo daban ya. Hay dos aspectos: el físico y el rendimiento de jugadores.

–¿La filosofía de club de cantera es incuestionable a pesar de los resultados?

–Mareo es y debe seguir siendo incuestionable para el Sporting. No he visto mucho al filial, pero estoy de acuerdo en lo que dice el Pitu: se necesita más presencia física. Jugadores de presencia física como Pedro o Gragera no están saliendo en Mareo. Hay que buscar esas características: formar jugadores de banda que sean verticales y rápidos, centrocampistas que abarquen terreno de juego y defensas que tengan presencia y contundencia. Esas cualidades son fundamentales. En Segunda se está viendo: hay jugadores de mucha presencia y recorrido. En Mareo tienen que buscar ese perfil de jugadores.

–Abelardo comentó la necesidad de formar jugadores más físicos. ¿Se debería cambiar algunas formas de trabajar para formar este tipo de futbolistas?

–En Mareo se está trabajando para que los jugadores lleguen lo más preparados posibles al filial. Se hace un trabajo metódico y elaborado. Es verdad que en el frutero tienes que tener de todo. Jugadores con unas características y otros que tengan distintas habilidades.

–En Primera quedan pocos clubes que se aferren a la cantera para consolidarse en la elite. La Real B o el Athletic, pero estos tienen más potencial económico.

–Se debe a la globalización del fútbol. Hay mucho movimiento de futbolistas. Los representantes mueven a los jugadores de un equipo a otro para generar dinero al agente y al club. Esto cada vez pasa más. Equipos de cantera todavía hay muchos. Las Palmas acaba de sacar a Pedri. Ha generado dinero. Y siguen sacando jugadores. Sacar jugadores de la cantera genera ingresos y el club además tiene menor gasto económico.

–Si Mareo es una línea roja, ¿cómo se puede competir en un fútbol global y mercantilizado? ¿No se parte en desventaja si estás obligado a sobrevivir por buenas hornadas de canteranos? El Mirandés, por ejemplo, se abastece con jóvenes cedidos de grandes canteras.

–Mareo debe seguir siendo una línea roja, pero es clave tener paciencia con el modelo. El problema es que la paciencia se acaba a veces con los malos resultados y eso genera dudas. Pero en Gijón se está teniendo paciencia.

–No es complicado para un canterano de Mareo llegar al primer equipo. El club da muchas facilidades.

–Es verdad que no es difícil para los canteranos hoy en día llegar al primer equipo. Quizás hay jugadores que llegan y llevan varias temporadas y no terminan de dar el rendimiento a los que se les puede pasar el momento y tendrían que salir otros que vienen desde atrás.

–Comentaba también Abelardo que Mareo tiene que formar jugadores de primer nivel.

–Pero también eso es cosa del mercado. Gragera no ha hecho mala temporada. Y Pedro ha estado de notable. Son seguidos por clubes de Primera. Y que se fijen clubes de Primera es complicado. El mercado es muy abierto: antes se miraba más el español que fuera, pero ahora se mira mucho también las ligas extranjeras.

–¿El sportinguismo entendería un éxito sin Mareo?

–No. Mareo tiene que ir de la mano del Sporting. Con canteranos no te da para tener una plantilla entera, pero hay que complementarla con buenos jugadores de fuera. Ramírez, por ejemplo, fue un error.

–¿Qué es el arraigo? ¿Djuka no tiene arraigo?

–Sí. También hubo jugadores que llegaron en el último año del filial (Jony) que dieron un gran rendimiento y tenían mucho arraigo. El mismo Tomás (Hervás) es de Ponferrada. O Luis Sierra. También Felipe Miñambres, Mesa, Jiménez, Maceda...

–¿Abelardo debe ser el líder deportivo?

–Abelardo va a tener fuerza. Llegó con el equipo muerto. Dio ese revulsivo. Creo que la confección de la plantilla va a ser una responsabilidad al 95% de Abelardo.

–¿El futuro del Sporting es Abelardo?

–Sí. Tiene carisma y experiencia. Es mejor entrenador que en su primera etapa.