El Sporting mejora su oferta por Ríos Reina: así está la operación por el lateral izquierdo

El Sporting mejoró en las últimas horas su oferta para hacerse con el fichaje en propiedad de José Antonio Ríos Reina. El sevillano es el gran objetivo para reforzar el lateral izquierdo. Por eso, la dirección deportiva rojiblanca que encabeza Javi Rico hizo recientemente una nueva propuesta, aumentando de forma importante las cifras a percibir por el jugador, manteniendo siempre los dos años de contrato como base, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Esa última tentativa, que uniría al andaluz de 32 años con el Sporting hasta 2024, está siendo estudiada por los agentes del futbolista y por el mismo jugador. De momento, no hay respuesta. Ríos Reina es jugador libre tras agotar su contrato con la Ponferradina, donde era capitán y uno de los grandes iconos del club. Esa condición de libertad y su fenomenal temporada con el club del Bierzo donde ha sido uno de los grandes líderes del conjunto de Jon Bolo le ha convertido en un futbolista muy apetecible para clubes de Segunda, donde cuenta con varios pretendientes. También le sigue de cerca uno de los dos que se disputa el play off de ascenso a Primera. La oferta del Sporting no es, en cualquier caso, la más alta en el plano económico. Tampoco con la última mejora. Hay otras que se mantienen ligeramente por encima.

Aunque el proyecto deportivo del Sporting sí le seduce. Abelardo también le hizo ver que sería muy importante en el equipo. Se puso en contacto con él a través de una llamada telefónica, como informó este periódico. El lateral está agradecido. Halagado con el interés del Sporting. Las conversaciones entre el área deportiva rojiblanca y el entorno del jugador prosiguen abiertas.

Por todo, Ríos Reina se ha dado unos días más de plazo para meditar. Quiere estar seguro de la decisión que toma. Hay muchos clubes interesado. Tiene dudas. El sevillano lleva ya unos días meditando y reflexionado. Sabe que por edad y momento de forma está ante su última gran oportunidad de firmar por un buen proyecto deportivo donde ser además un jugador importante. Ese periodo de reflexión podría alargarse aún unos días más. Esta semana podría ser clave. Ríos Reina quiere evitar un culebrón. Quiere disfrutar de sus vacaciones conociendo ya cuál es su nuevo club.

La dirección deportiva rojiblanca aguarda a la respuesta de Ríos Reina. Pero la debilidad en esa demarcación (ha vuelto al Leganés Vasyl Kravets tras terminar su cesión) y la opción de Pablo García de salir cedido para tener más protagonismo obligan a estudiar otras alternativas en el mercado por si el jugador andaluz apuesta por otro club y decide declinar a oferta del Sporting. En ello está Javi Rico, que mantiene continúas conversaciones con Abelardo. Por otro lado, el director deportivo del Sporting tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación mañana, a las 12 horas. Lo hará desde la sala de prensa de El Molinón.