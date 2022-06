Javi Rico, director deportivo del Sporting, habló este mediodía ante los medios de comunicación para hacer balance de la temporada después de cerrar un curso muy complicado para la entidad por el hecho de estar a un paso de bajar a Primera RFEF. "Quiero pedir disculpas en mayúsculas a toda la masa social del Sporting por la lamentable temporada. Ellos han sido los que mejor han representado al club tanto ahora como en su historia."

Balance de la temporada y ¿dimisión?

"Como máximo responsable asumo la temporada al igual que la plantilla. No estuvo a la altura de lo que es el club. No me he planteado la dimisión porque no da lugar a ello y porque tengo la confianza del Consejo"

¿Por qué el Sporting ha luchado por no bajar?

"Es difícil dar con el motivo de la temporada que se ha hecho. Sigo creyendo que era una gran plantilla reforzada respecto a la temporada anterior, pero no hemos sabido, y asumo toda la responsabilidad, de tener una racha 'normal'. Hemos empezado muy fuerte y no hemos sido capaces de empezar a parar la caída estrepitosa de resultados. A partir de ahí hay muchos factores como el tema mental en un club como este, verte cada vez más abajo, peligrar la categoría... Es muy complicado jugar así. Espero que hayamos aprendido que el Sporting no puede volver a pasar una temporada como esta."

Revolución

"Revolución en la plantilla va a haber por las bajas que iba a haber. Incorporaremos entre 9 y 11 futbolistas en todas las líneas."

¿Qué cambiaría?

"Los resultados son los que son. Es una evidencia que todo ha salido mal. Es fácil después de acabar la temporada el por qué no hicimos esto y demás. En su momento entendía que David Gallego debía continuar, así lo entendimos todos en el mundo del fútbol. El fútbol tiene estas cosas, se intenta buscar una solución con Martí, sus resultados por detalles no son buenos y no enganchamos esa victoria que diera tranquilidad. ¿Errores? Si supiese que todo iba a acabar así igual no hubiera estado ni yo.. Creo que todo el mundo daba por satisfecho que Gallego siguiese, así se coreaba en el estadio, pero el fútbol son los resultados."

Abelardo

"La incorporación de Abelardo viene después del partido del Ibiza en una reunión con Javier Fernández y Javier Martínez y tres personas más. En ese momento, salen esas tres personas y yo planteo a Presidente y Vicepresidente que Abelardo venga a echarnos una mano. Les pido permiso y ellos me dicen que sí y entonces me pongo en contacto con su agente. Los dos primeros técnicos fueron cosa mía y el tercero también, para bien o para mal."

"Si yo tuviese una mala relación con Abelardo no lo hubiera propuesto. Sigo teniendo muy buena relación con él y el día a día con él es excepcional, trabajando codo a codo a diario. Ponemos en común los nombres y lo valoramos entre ambos. Yo siempre he hecho las plantillas con David Gallego mano a mano, opinando sobre la adecuación de los jugadores. Siempre irá en consecuencia con los criterios del Pitu y los míos, así funciona el mundo del fútbol."

Nivel de fichajes

"La temporada de todos los jugadores, los que yo he fichado y los que no, ha sido decepcionante. A ninguno le puedo dar el notable. Ninguno ha dado el nivel deseado, aunque sean excepcionales profesionales."

"Si vamos a los resultados tendría que marchar toda la parcela deportiva del club. Todos trabajamos con la mejor intención posible y creo que todos valorábamos en los 12 primeros partidos que la plantilla era muy buena. ¿Volvería a hacer lo mismo? Sí. Si cada director deportivo dimitiera por los resultados no existiría proyecto. Yo llegué para promocionar gente de la casa y traer activos importantes al club y así ha sido. Desgraciadamente el fútbol te da un viaje como nos dio este año. Asumo esa responsabilidad, pero de ahí a que yo tenga que dimitir tendría que ser porque haya hecho algo en contra del club. Hice las cosas lo más honestamente posible y sin embargo los resultados no han llegado. A partir de ahí, intentar corregir cosas y mejorar la exigencia cada día."

Cambios en Mareo

"En el fútbol base no importan las clasificaciones. Después de una pandemia sin altas ni bajas, le doy importancia a la formación. Dentro de su presupuesto, el Sporting ha puesto todo un área de preparación física con Eduardo Domínguez que ha crecido mucho. Que todo es mejorable sí, pero no es un fracaso o decepcionante. No veo tal desastre en el fútbol base."

"A mí siempre me gusta quedar primero, pero en el fútbol base interpreto que lo importante es que se desarrollen y se formen adecuadamente. Hemos reformado mucho el área física y hemos metido gente en la parcela de apoyos y seguramente habrá algún cambio más"

"En Mareo cada día se intenta mejorar ese supuesto 'desastre'. El club ha mejorado un gimnasio, se han incorporado los que consideramos los mejores entrenadores, se ha dotado de un preparador físico por cada equipo de la base.. La intención es que se forme de la mejor manera posible. Esto va por generaciones, unas serán mejores y otras peores, pero creo que interpretar que todo en Mareo está mal es un error. Sí hay que mejorar, pero cada año el club invierte en ello. El funcionamiento de Mareo siempre ha sido bueno, antes de que yo llegara aquí también. La preocupación en el fútbol base no es quedar primero o segundo"

Se siente mal tratado Rico

"Sé el cargo que ocupo y sé que cuando las cosas van mal la responsabilidad es mía. Alguna crítica que no ha sido deportiva, allá cada uno lo que haya querido decir de mí. En lo deportivo, sé la responsabilidad que tengo. Cuando las cosas van mal se ve cómo actúa cada uno. Es normal que se me critique y también es normal que defienda esta plantilla a pesar de que los resultados han sido decepcionantes y lamentables. Sinceramente no veo que esta plantilla sea de unos fracasados. Me molestan las críticas no deportivas, pero no me siento maltratado."

Manu García

"Manu García tiene unas connotaciones en su contrato. El tiempo dirá si se queda con nosotros o no. Estamos encantados con él y sigue siendo patrimonio del club. Por contrato puede salir cedido o puede llegar una oferta por él que pueda interesar al club. El tiempo dirá."

Incidentes derbi

"Todo lo que se ha visto al final del derbi no ha estado a la altura de las circunstancias por parte de nadie. Yo he sentido tristeza de todo el mundo, no solo de una parte. Creo que es buscar cosas donde todos deberíamos tomar nota."

Fran Rico

"Fran Rico ha venido directamente por mí, no a través de ninguna persona vinculada a nadie. Lo conozco de la etapa que compartimos en Pontevedra cuando él era futbolista. Todo al que preguntes de él te hablará bien. Trabajaba en el Eibar y el club hizo todo lo posible porque siguiera allí dándole más dinero del que gana aquí. Estoy encantado de que esté aquí y goza con un excelente respeto del mundo del fútbol y sus conocimientos nos hará crecer."

Borja López y Pablo Pérez

"Borja López tiene una oferta de renovación y Pablo Pérez sabe las consideraciones que hemos hablado entre él y yo."

Berrocal

"Berrocal no ha estado al nivel, como el resto de compañeros. Es un futbolista del agrado del Pitu e intentaremos llegar a un acuerdo con él, aunque no será fácil."

Villalba

"Villalba tiene contrato con unas condiciones de opción de compra, una obligatoria y otra voluntaria. Intentamos llegar a un acuerdo con su club reduciendo las cantidades y se llegó a un acuerdo económico sí o sí y Fran Villalba será jugador del Sporting. Su relación con el club es buena, al menos en mi persona. Otra cosa es lo que el entorno pueda pensar o sus pretensiones. Sería una tontería decir que un futbolista es del club y que no lo sea."

¿Ascenso?

"En dos años que llevo aquí el ascenso nunca ha sido nombrado. Aquí el objetivo tiene que ser siempre lo máximo, pero hay que entender que hay clubes con presupuestos y plantillas mayores que el Sporting de Gijón. Esta plantilla, insisto, era para estar entre los mejores. Y el Sporting va a estar siempre entre los mejores.

Jony

"Jony ha dicho públicamente sus intenciones pero pertenece a un club donde tiene dos años más de contrato y estamos trabajando en solucionar esto. Pablo Pérez sabe lo que queremos tanto él, tanto el Pitu como yo."

Javi Fuego

"Respeto todas las opiniones acerca de Javi Fuego. Creo que esta plantilla con Mariño, Pichu, Valiente, Babin, Aitor, Djuka, Borja, Pablo Pérez.. tienen experiencia suficiente para asumir cierto tipo de errores. Respeto la figura de Fuego, pero más que echarlo en falta, creo que los demás tendrían que haber dado un paso adelante. En cuanto al perfil que buscamos, valoraremos lo que busca el Pitu, pero esto de la experiencia me gustaría que se hubiera dicho en la jornada 12."

Necesidad de vender

"Tras dos años de un gran esfuerzo del club por no vender, ahora sí tiene que vender. Las cantidades y los nombres se irán viendo. Dentro de lo mejor para el club, intentaremos quedarnos con los mejores y que el Sporting siga, y va a seguir, siendo competitivo, buscando que los resultados sean otros."

Eric Ramírez

"Habíamos visto toda la secretaría técnica a Eric Ramírez. Me parece injusto catalogar una temporada en base a un solo jugador. Nadie ha estado a la altura deportiva del nivel de estos futbolistas, que creo que tienen y mucho."