El Sporting inicia los primeros contactos para recuperar a Berrocal

El Sporting restableció en los últimos días los contactos para volver a hacerse con los servicios de Juan Berrocal de cara a la próxima temporada. El defensa es del gusto de la dirección deportiva y también de Abelardo, que considera que el joven jugador (23 años) tiene potencial por sus condiciones físicas y técnicas y buen pie. Después de las salidas de dos veteranos con mucho peso como Babin y Marc Valiente, y a la espera de resolver la renovación de Borja López, el área deportiva del Sporting cree que el central nacido en Jerez de la Frontera podría ser importante en el proyecto, y más aún después de un primer año de adaptación a la entidad y a la presión de El Molinón.

En Mareo son conscientes de que habrá una gran renovación en la zaga, donde se busca al menos dos centrales que tengan un rol importante. La línea defensiva está hoy vaciada porque se han ido dos capitanes como Babin y Valiente y no hay todavía ni un solo central que tenga garantizado seguir, mientras se espera por el “sí” definitivo de Borja, con conversaciones abiertas con el club. Los técnicos apuestan por fichar a dos futbolistas y renovar a Borja, y sopesan darle el rol de cuarto central a uno de los dos jóvenes del filial (Somolinos y Pola), como informó LA NUEVA ESPAÑA. Como la sacudida es importante, se pretende recuperar a Berrocal por distintos motivos: ya conoce el club, ha caído de pie en el vestuario y se confía en sus cualidades.

En el Sporting avalan la vuelta de Berrocal al considerar que se trata de un futbolista con mejores condiciones que muchos de los defensas que entran dentro de las posibilidades financieras de la entidad. Otros perfiles como Copete y Goldar gustan mucho, pero son opciones imposibles en estos momentos. Pero la gestión para que regrese Berrocal no es sencilla, ni tampoco se está en disposición de realizar una importante inversión por la falta de músculo económico y porque el jugador tampoco ha terminado de consolidar su rendimiento en Gijón. El club rojiblanco, de hecho, no va a ejecutar la opción de compra por el zaguero andaluz. A Berrocal le queda un año más de contrato con el Sevilla (2023). El defensor cuenta con varias alternativas en Segunda División. Tiene un contrato importante en la categoría (unos 400.000 euros de ficha). En la entidad hispalense tampoco quieren regalar a un jugador del que hay muy buenos informes y que además tiene mercado y ha demostrado su altísimo nivel en su cesión en el Mirandés cuando hacía pareja con Vivian. El Sevilla está recibiendo las propuestas de los clubes interesados. Ahora mismo todos los escenarios están abiertos. No se descarta ni una venta con distintas condiciones ni tampoco una nueva ampliación por un año más para que el central vuelva a salir cedido. Javi Rico, en cualquier caso, explora otras opciones en el mercado.

Por otro lado, la dirección deportiva rojiblanca que lidera Rico hizo una consulta a los agentes de José Luis Rodríguez, el Puma, para mostrar interés por su vuelta, siendo esta gestión muy complicada porque tiene contrato con el Alavés, que ha bajado a Segunda y además pide dinero por su salida.