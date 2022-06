El Sporting le ofrece cuatro años de renovación a Djuka

El Sporting le ha ofrecido cuatro años de renovación a Djuka. El club rojiblanco le ha presentado en las últimas fechas una segunda propuesta de ampliación de contrato al delantero con el objetivo de que sea uno de los grandes líderes del proyecto. La oferta, de momento, está siendo estudiada por los agentes del jugador. Como informó LA NUEVA ESPAÑA, la primera propuesta enviada por el club rojiblanco (dos años) contaba con la negativa de los agentes del jugador. Este movimiento podría suponer un cambio en la situación del futbolista. Djuka acaba contrato en 2023.

El Sporting quiere que continúe en el club a largo plazo. O, al menos, tener una posición de fuerza a la hora de negociar; situación que ahora no tiene por el hecho de que el jugador encara ya su última campaña. El jugador mantuvo el pasado lunes un encuentro con Javi Rico y Abelardo. En esa cumbre, celebrada en Mareo, se le ofreció una segunda oferta de renovación. El futbolista está muy agradecido al club por el esfuerzo. Se ha dado unos días para valorar la oferta. Abelardo cuenta con Djuka. El delantero está feliz en la entidad. Y ahora mismo, en este punto, no descarta seguir. Djurdjevic solo saldría a un club que le ofrezca competir al más alto nivel: quiere jugar en Primera. Pero su gran ambición es hacerlo en Primera División con el Sporting. Esa motivación le empuja a intentar subir con el club rojiblanco. Con todo, el mercado mandará. El pasado verano, el club recibió una oferta importante del Rayo Vallecano a última hora. No se descarta que otros clubes aparezcan ahora.