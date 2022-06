El Sporting le ofrece seguir a Djuka por cuatro temporadas: ser rojiblanco hasta 2026

El Sporting quiere renovar a Djuka a toda costa y por eso le ha ofrecido al delantero balcánico un contrato de cuatro temporadas. El movimiento, además, puede ser clave para el mercado. Porque el futbolista acaba contrato en solo doce meses y esta ventana de fichajes podría ser la última oportunidad para el club de sacar tajada por su traspaso, algo que, en cualquier caso, se pretende evitar ya que Djurdjevic está llamado a ser uno de los grandes líderes del nuevo proyecto. Con la oferta se pretende dos cosas: la principal es garantizarse la continuidad de un futbolista cuya valía está más que demostrada tras ser el líder ofensivo del equipo en las últimas temporadas. Pero también tener una posición de fuerza en el mercado por si vuelven a aparecer otros clubes llamando a las puertas del Sporting. De momento, el precio de salida de Djuka es de cinco millones de euros.

Hace unos meses la dirección deportiva del Sporting planteó al futbolista una primera oferta de renovación. Era por dos temporadas. Pero esa propuesta no contaba con el visto bueno de los agentes del balcánico, que la rechazaron. Ahora desde la entidad rojiblanca se le ha planteado una nueva propuesta más potente, haciendo el club un importante esfuerzo para intentar conseguir el sí definitivo del futbolista, que se lo está pensando y valora muy positivamente el gesto del club. La oferta, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, es por cuatro temporadas. Fue expuesta por Javi Rico y Abelardo en la cumbre que mantuvieron ambos con el delantero el pasado lunes en Mareo, antes de que el goleador se fuera de vacaciones. Y además de un contrato largo, también se contempla una revisión en sus condiciones económicas, con una mejora salarial para valorar el rendimiento del jugador y el hecho de que se quedara sin salir la pasada temporada al Rayo Vallecano, donde se le ofrecían unas condiciones económicas muy suculentas.

La oferta ya ha sido recibida por los agentes del futbolista. De momento, no han dado respuesta al club.

Sucede que el futbolista valora el gesto del Sporting y sopesa aceptar la propuesta. Pero también que los agentes del jugador se muestran reacios a aceptar la renovación en este punto del mercado. Quieren esperar un tiempo más para valorar si el jugador tiene otras opciones, conscientes que el hecho de que le quede un año de contrato ayuda a otros clubes a aumentar su interés. De hecho, según fuentes próximas al delantero, ya ha aparecido algún club extranjero que está haciendo números y no descarta presentar en Mareo una oferta en las próximas semanas.

Con todo, el deseo del futbolista es el de seguir en España. Djuka nunca ha ocultado su pretensión de jugar en Primera División. Siempre ha admitido que su sueño no es otro que ascender con el Sporting, al que le está muy agradecido. Por eso, el jugador sigue abierto a negociar con el club rojiblanco. No descarta, ni mucho menos, aceptar esta última oferta presentada por el Sporting si no llega en estas semanas una propuesta que sea buena para el club y para él. A favor del club rojiblanco juega la implicación del jugador, que está muy contento en la ciudad, en el club y ha recuperado la ilusión con Abelardo. De hecho, algunos compañeros ya le han aconsejado seguir. Las próximas semanas, en cualquier caso, serán decisivas.