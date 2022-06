Javier Fernández comunica a su entorno su voluntad de vender el Sporting al Grupo Orlegi

Javier Fernández y el Grupo Orlegi siguen dando pasos para alcanzar un punto de encuentro que permita cerrar la venta del Sporting al grupo mexicano. El máximo accionista rojiblanco ha comunicado en las últimas horas a su círculo más estrecho su voluntad de alcanzar un acuerdo con los aztecas. Mientras que por parte de Fernández se quiere dejar bien atada la fórmula y las garantías de pago, por el lado mexicano se continúan examinando los números rojiblancos para acabar de perfilar una oferta que, en el mejor de los casos, podría llegar a alcanzar los 40 millones de euros. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, las dos partes se han emplazado a mantener una reunión en Madrid la próxima semana para continuar con la negociación.

No serán los principales protagonistas de la operación los que se citen en Madrid en los próximos días. Al menos, eso no es lo previsto. Fuentes cercanas a la negociación señalan a LA NUEVA ESPAÑA que tanto Sporting como Grupo Orlegi estarán representados por personas de confianza de Javier Fernández y Alejandro Irarragorri, los dos máximos responsables de Sporting y Orlegi, respectivamente. El objetivo es dar continuidad a trámites relacionados con el estudio de la documentación que permitan perfilar un acuerdo. Hay interés desde las dos partes, pero se asegura que, aunque las conversaciones están muy avanzadas, no hay aún nada cerrado. El proceso apunta a consumir varias semanas para entrar en su recta final, si es que finalmente es así.

En el caso de Grupo Orlegi, durante la negociación abierta con el Zaragoza hubo al menos dos figuras que viajaron a España para poner rostro al interés del grupo durante el proceso en el que se intensificó la búsqueda de un acuerdo. El club maño se sentó en Madrid con Alfonso Villalba, director general del grupo y uno de sus fundadores en 2013. Él fue quien intentó avanzar algunos aspectos relacionados con la compra en conversación con uno de los consejeros de César Alierta. En Zaragoza estuvo otro miembro del organigrama de Orlegi, Martín Hoallaender, director de finanzas, quien tomó contacto más de cerca con la realidad financiera del club.

La de Orlegi no es la única propuesta que ha tenido Javier Fernández durante los últimos meses, aunque sí la que ha llegado a encontrar en el máximo accionista del Sporting el interés para iniciar una negociación. En marzo, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, desoyó otros acercamientos, dos de ellos llegados también desde el extranjero, con una propuesta inicial respecto a la tasación del club que se entendió como “fuera de mercado”. En los últimos meses, tanto la voluntad del máximo accionista como sus pretensiones económicas han cambiado. Su familia también le ha invitado a replantear la venta del club para evitar continuar con el desgaste que han supuesto las últimas semanas de la temporada, con el club en riesgo de caer por primera vez en su historia a Primera RFEF.

El Grupo Orlegi se acerca al Sporting con el deseo de expandir a Europa su modelo de negocio tras sus nueve años de experiencia en el fútbol mexicano. No han prosperado sus primeros intentos, siendo el del Zaragoza el único en el que han comunicado tanto el inicio de una negociación, como la ruptura de ésta. Bajo su radar estuvieron otros equipos de Segunda, como el Leganés, e incluso de Primera RFEF. El grupo da especial valor a que sean clubes con una gran masa social, además de contar con una situación financiera saneada.