Las peñas del Sporting, “escépticas” con la venta: “Puede ser una cortina de humo”

La afición del Sporting vive pendiente de si el interés del Grupo Orlegi cristalizará en un cambio en la propiedad del club rojiblanco o si, finalmente, se verá un nuevo capítulo de los vividos en 2015, cuando Javier Fernández también estuvo abierto a estudiar ofertas para vender su paquete accionarial. Las peñas sportinguistas pulsadas por LA NUEVA ESPAÑA se muestran “escépticas” sobre si el proceso culminará una venta, pero reconocen, a su vez, la necesidad de realizar “algún cambio” a tenor de los malos resultados deportivos de los últimos años. No hay temor por el hecho de que el club pueda pasar a manos extrajeras, solo una exigencia: “que vengan a invertir y a conseguir resultados”.

“Soy escéptico. Espero que vengan dispuestos a poner dinero”, señala Arcadio de la Fuente, de la peña La Laguna. “Para ellos es un negocio y el club debería seguir estando vinculado a Asturias, aunque entiendo que eso es ahora muy complicado. A nivel deportivo los resultados con los Fernández han sido malos, por lo que hay que tomar alguna decesión en cuanto a la propiedad”, continúa.

“Todo lo que venga que mejore lo que hay, pues sin problema”, responde Herminio Martín Bravo, presidente de la peña Nunca Caminarás Solo. No acaba de estar convencido de que esta propuesta, la del Grupo Orlegi, acabe siendo la definitiva para ver un relevo en el accionariado. “Va a estar complicado. Hay deuda y cosas”, añade. “Yo, si fuera Javier Fernández, vendería, no tendría problema que viniera gente de fuera. Peor de lo que hemos tenido en estos años, difícil”, resume, siendo crítico con los actuales gestores.

“Viendo lo que están haciendo otros clubes, como Burgos o Zaragoza, supongo que irá en serio, pero no lo sé”, afirma Santiago Llera, presidente de la peña Maliayo. En su caso, pone en valor que a Javier Fernández “los problemas que tiene con la afición le sobrepasan. Espero que las personas de este grupo mexicano sean gente que haga algo, no vengan a comprar y a desaparecer. Da igual que sea de fuera, lo que hay que hacer en este club es invertir y que se empiece a ver algo de fútbol. Necesitamos estabilidad”, sentencia.

“Soy también escéptico con que esto salga adelante”, dice Roberto Suárez, presidente de la peña Carbonera, respecto a la venta. “Viendo las manifestaciones de los últimos dos partidos en El Molinón, no se puede estar por Gijón con la conciencia tranquila. No sé si venderá o no, pero tiene que tomar alguna decisión”, añade en referencia al presidente.

“El Sporting es una empresa, y si deciden vender, que lo hagan. La gestión de los que hay es nefasta”, afirma Javier Espejo, de la peña El Chango. “El tiempo dirá si los que vienen son mejores. Igual te viene un Piterman o uno como el del Leicester. Ya que el club no va a ser de los aficionados y seguirá siendo de un único propietario, que se haga bien, pero soy escéptico con la venta. Puede ser una cortina de humo. Ya veremos”, amplía.

“Soy partidario de que haya un cambio, con quien sea, para que el club se renueve. Llevamos décadas de pena. Espero que sea una realidad, bien sea con estos u otros inversores”, comparte Ringo Menéndez, de la peña El Chorby.

“Desde la Federación de Peñas somos desconocedores de esa opción y esperaremos a que la propiedad nos diga algo para hacer una valoración”, comparte Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas. Por el momento, Javier Fernández guarda silencia al respecto.

“Sé que habrá muchos aficionados contentos con el cambio, pero no sería el cambio deseado por nosotros. El cambio estaría en que el club vuelva a ser de sus socios”, sentencia Adrián Núñez, de Unipes. En cuanto a que el Sporting pueda a pasar a manos extranjeras, es claro: “Si aquí no hay interés, no puedes hacer nada. Se necesita implicación, pero no quiere decir que el de fuera no la tenga. En todo caso, siempre es más fácil que uno de aquí entienda mejor qué es el Sporting”.