“Al Sporting le vendría bien el Grupo Orlegi”

No ha vuelto a Gijón desde que finalizara su etapa como rojiblanco. Lucho Flores (Ciudad de México, 18-7-1961) fue futbolista del Sporting en la temporada 1986-87, tras reivindicarse en la mejor clasificación de su selección en un Mundial -fueron quintos-. Exjugador de Atlas, el club que acaba de hacer bicampeón de Liga el Grupo Orlegi, recibe la llamada de LA NUEVA ESPAÑA desde México, donde trabaja como constructor y permanece atento al proceso de venta abierto con el empresario Alejandro Irarragorri.

–¿Se habla en México del interés del Grupo Orlegi en comprar el Sporting?

–Sí. Ha salido esa nota (noticia). El Grupo Orlegi tiene presencia en Santos de Torreón y Atlas, además de en la Federación. Maneja mucho el tema futbolístico en la Liga Mx (Primera División mexicana).

–¿Qué opinión le merece?

–Ha hecho bicampeón a Atlas, consiguiendo los mejores resultados en los últimos 70 años, y con el Santos siempre ha estado peleando por títulos. Invierte y básicamente trae mucho futbolista argentino. Lleva varios años en el fútbol del país y ha ido creciendo. Me parece una buena opción pensando en lo que es el Sporting. Aprecio mucho al club, y le vendría bien deportivamente para ver al equipo más arriba, peleando otros lugares.

–¿Cómo ha conseguido el éxito en tan poco tiempo?

–Tiene un equipo de trabajo serio, con uno o dos promotores, a los que ha involucrado en la institución. No es un club que agarra cualquier jugador de cualquier empresario. Los hace parte de un proyecto. Intentaron ascender también a primera a Tampico Madero, pero no resultó. El punto que ha sido bueno para ellos es incluir a los promotores y hacerlos partes de un proyecto con beneficios y también asumiendo deuda. Se maneja bien a nivel mercadotecnia. Lleva más de diez años y los resultados hablan por sí solos.

–¿Cómo fueron recibidos en Atlas?

–Ha sido un acierto. Su participación en la máxima categoría mexicana ha dado rendimiento siendo una competición compleja. Aquí, cualquiera de los primeros diez equipos puede ser campeón.

–¿Cómo recuerda usted su paso por el Sporting?

–Recién habíamos terminado el Mundial 86. En seguida vinieron propuestas. Pertenecía a Pumas y tenían conexión con el Sporting. Por medio de ellos me ofrecieron venir a Gijón. Así sucedió con varios compañeros de la selección, como Manuel Negrete, que se fue al Sporting de Lisboa, o el vasco Aguirre, que tenía parientes allá en Pamplona y Osasuna tuvo mucho que ver para irse para allá. Así se inició todo.

–¿Cómo vivió aquella campaña de rojiblanco?

–Tengo recuerdos muy bonitos. Iba con mucha ilusión. De aquella no había internet, todo lo que se veía de la Liga española era a través de “Eco”, un canal de Televisa, la televisión de México, con un resumen pequeñito. Jugar en Europa era un paso grande. Llegué a un buen equipo, acompañado de buenos jugadores y de buenas personas. Tuve la bendición de conocer a Quini, Joaquín, Eloy, los hermanos Ablanedo, Zurdi, Tati….

–¿Con qué se queda?

–Con aquella histórica victoria en Barcelona (0-4), la clasificación a Europa... La lástima es que no hubo arreglo entre directivas y tuve que regresar a México. El club (Pumas) era propietario de mis derechos teniendo o no contrato, cosa que ahora no se da. Entonces el futbolista no tenía voz. Jugué otro año en Pumas para arreglar mi pase y después me fui al Valencia. Allá lo pasamos bien. Fue bueno el torneo, pero hice solo tres goles y la gente me chillaba al final. Después hice unas declaraciones que no gustaron al técnico, nos peleamos, y regresé a México. Me fue todo mucho mejor en Gijón.

–¿Cómo es su vida ahora?

–Estoy muy centrado en mi trabajo como constructor y sigo poco ya el fútbol. He vuelto a España, pero no a Gijón. He estado en Madrid, Valencia y Barcelona. Hace unos seis años trabajé para Tigres como scouting. Visité a Marcelino García Toral cuando era entrenador del Villarreal y me encontré allí también con Zurdi. Y ya. Ahí terminó mi vínculo con el fútbol. Ahora deseo que vaya bien con el Grupo Orlegi y con el Sporting. Creo que puede ser positivo.