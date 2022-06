Negrete, la rectitud de Novoa, su relación con Arturo Elías y su visión de la actualidad: “En México se habla de la venta del Sporting sin darla por hecha”

A Manuel Negrete (Guerrero, México, 11-3-1959) la llamada le pilla viendo un partido de fútbol por televisión. Está en Acapulco, donde reside. “A su disposición en lo que pueda ayudarles”, responde a LA NUEVA ESPAÑA quien, tras colgar las botas, hizo carrera política y es ahora presidente del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, tras ser, entre otros cargos, alcalde de Coyoacán, en Ciudad de México. “Se está hablando aquí del interés de Orlegi en el Sporting, pero no se da por hecho, tiene que haber aún algo más real”, comenta quien fuera futbolista en el Sporting durante la primera mitad de1987.

–¿Le ha sorprendido que el Grupo Orlegi intente la compra del Sporting?

–Finalmente la globalización llega a todos lados. Siempre va a existir. Esa relación entre México y España siempre ha existido y puede fortalecer al equipo para subir a Primera División.

–¿Cómo creció el grupo de Alejandro Irarragorri?

–Inició en un equipo del norte, de Torreón, con Santos. Después compró el Atlas, al que acaba de hacer bicampeón. No trajo grandes nombres en cuanto a jugadores, pero los que el técnico decidió están funcionando. Tiene un grupo ganador en Atlas que le ha convertido en un producto interesante para los patrocinadores. Esa ha sido la intención: fortalecer las finanzas y lo deportivo.

–Esa fortaleza urge en el Sporting.

–El Sporting ha hecho buenos partidos esta temporada y es un equipo que puede ser importante, pero siempre que tenga mejores jugadores. Necesitan jugadores más letales, que anoten goles.

–¿Cómo se vive en México la posible compra del Sporting?

–Se habla, nada más. Se sabe que el Grupo Orlegi quiere invertir en Europa y puedo decir que el Sporting tiene muchos seguidores en toda la República. Sería muy bueno para la gente. Espero que sí se dé. Le caería bien al equipo, porque seguro tendrá más dinero, eso le permitirá tener más jugadores y creo que podría volver a su lugar, la Primera División.

–¿Conoce a Alejandro Irarragorri?

–No he hablado con él, pero claro que lo conozco. Es un joven empresario, está en el negocio y tiene buena visión. Con quien he tenido más y mejor relación es con Arturo Elías (hombre fuerte de Carso y quien controla el Oviedo). Yo jugué toda mi vida en Pumas, donde también estuvo él, y cuando llegaron al Oviedo estuve pendiente de su evolución, aunque yo siempre le insistía con que había que invertir en el Sporting. Esa cantera de Mareo siempre da cosas buenas.

–Creo que hay mucha rivalidad entre Orlegi y Carso.

–(Se ríe) Algo. Son empresas diferentes, y cuando sus equipos se enfrentan son rivales deportivos. Cada empresa quiere fortalecer lo suyo.

–¿No es muy diferente el fútbol en México y en España?

–Antes era más diferente. Era muy complicado ver a un mexicano jugar en España. Ahora hay muchos más. El fútbol se ha acortado en cuanto a las distancias deportivas que había antes entre países. Antes aquí las canchas eran muy pesadas. En México jugabas a 60 por hora y allí era a 100. Allá eran canchas bajitas y húmedas. Nuestro país avanzó en eso. Se volvió más rápido. Hemos avanzado todos en velocidad, pero hemos perdido en lo técnico. Hoy se trabaja más la táctica y los espacios reducidos. Por eso las figuras se desvanecen pronto y Messi y Cristiano siguen siendo letales.

–¿Qué recuerda de su paso por Gijón?

–El cariño de la gente. Estaba en Lisboa y me llamó el Sporting por medio de Luis Flores. Él ya estaba allá, nos conocíamos bien en la cancha, pero lamentablemente estuvimos poco tiempo juntos. Novoa era muy recto. Apostaba más por la gente de la cantera. No tuve muchas oportunidades. Me fui contento por el paso por la ciudad, pero con las ganas de demostrar que podía haber dado más.

–Siguen manteniendo relación.

–Sí. Nos vemos en cada derbi entre el Sporting y el Oviedo en el Centro Asturiano de Polanco (Ciudad de México). Allá voy mucho porque sigo jugando en un equipo de fútbol de viejitos (veterano), el Auseva.