"Mantenemos un diálogo muy fluido con el presidente y con la directiva, pero no sabía la posibilidad de que quisiera vender el club". Ana González, alcaldesa de Gijón, se ha pronunciado sobre la negociación abierta entre el Sporting de Gijón y el Grupo Orlegi para el cambio en el accionariado del club rojiblanco. "No es un problema de parecer, es un problema de la realidad. El Sporting es un club privado y por lo tanto, el Ayuntamiento no tiene ni voz ni voto. Lo que sí es muy importante que entienda todo el mundo es que el Sporting es de Gijón. Eso es lo importante. El Sporting es de Gijón y hace Gijón. Estaremos siempre en la defensa del equipo de Gijón", subrayó la regidora ante la posibilidad de que la entidad acabe en manos de empresarios mexicanos.

Mientras el Ayuntamiento y Sporting llevan trabajando desde febrero en fórmulas para abordar la recompra de Mareo por parte del club rojiblanco, Ana González se mostró tajante en cuanto a si la llegada de Orlegi pueda llevar implícito que este grupo, con una de sus líneas empresariales dedicada a la construcción, pueda tener en mente algún tipo de interés inmobiliario. “No está en nuestra cabeza vender El Molinón”, anunció. "Hay una situación donde el Ayuntamiento tiene que mirar la relación con todo lo que se refiere al campo y a Mareo, y lo miraremos si cambia la propiedad del club o alguna de las condiciones por las que se había llegado a ese acuerdo”, explicó antes de ser aún más explícita con un posible deseo de que El Molinón también cambie de manos. "El Molinón es el campo del Sporting y El Molinón es del ayuntamiento de Gijón, eso está claro. Y hay una vocación de caminar conjuntamente porque el Sporting es un equipo muy importante para nuestra ciudad. Nunca se ha hablado de la posibilidad de una venta de El Molinón. Y menos porque alguien relacionado con el mundo de la construcción piense comprar el Sporting o esté negociando la compra. No entra eso en la variable de la compra", sentenció.