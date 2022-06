Cristo González, en la órbita del Sporting para reforzar su delantera

Nuevo nombre, y de un viejo conocido, para reforzar el Sporting la próxima temporada. El delantero centro Cristo González vuelve a estar en la órbita del club. El atacante de origen canario jugó la pasada temporada en el Valladolid con el que logró el ascenso a Primera División. Lo hizo después de que la dirección deportiva que encabeza Javi Rico tratara de lograr su incorporación para acompañar a Djuka en la punta de lanza, sin éxito. En términos generales, el mercado de fichajes avanza lento por la particular situación del club, a la espera de concretar su posible venta al grupo Orlegi. Si bien la planificación de la próxima temporada sigue su curso y hay varios nombres encima de la mesa. A los ya sabidos de Ríos Reina y los avanzados por LA NUEVA ESPAÑA de Etxeita y Rober Ibáñez, también aparece en el radar rojiblanco la vuelta del central francés Mathieu Peybernes por el que, eso sí, aún no hay oferta aunque sí conversaciones.

La incorporación de Cristo González ya se intentó la pasada temporada. El propio director deportivo, Javi Rico, reconoció allá por el mes de marzo que el acuerdo para la llegada del delantero “estaba cerrado” pero que este manifestó dudas a la hora de venir a Gijón por la continuidad de Djuka. Ahora, esta opción se ha reactivado. El curso pasado Cristo González militó en el Real Valladolid con el que logró el ascenso a Primera División. No fue uno de los fijos en el conjunto pucelano. Participó en 29 encuentros y en siete fue titular. Marcó dos goles para contribuir al que es el segundo ascenso de su carrera, tras haberlo logrado en la 2019-2020 con el Huesca.

Por otro lado, el Sporting trata de pisar el acelerador en cuanto a la planificación deportiva del año que viene. Esta misma semana, el pasado miércoles, Abelardo, Javi Rico y Fran Rico mantuvieron una cumbre para tratar de explorar posibles opciones. Estos encuentros son, lógicamente habituales, pero en el de esta semana se dedicó tiempo a analizar la situación de la defensa. La zaga ha quedado especialmente desierta. Sobre todo, con la no renovación de Borja López. El central, que rechazó dos ofertas de renovación, jugará en el Waregem, de la Primera División belga.

El club tiene interés en fichar, por lo menos, tres centrales. El canterano Jordi Pola, que debutó con el primer equipo en partido oficial contra Las Palmas en la última jornada de esta temporada, es el único central que tiene contrato tras la ya mencionada salida de López, la de Babin y la de Marc Valiente. Tampoco está Juan Berrocal, aunque hay interés por tratar de concretar la vuelta del zaguero gaditano. Eso sí, en las últimas semanas no se han producido avances significativos en esta línea, pero aún queda mucho mercado para apurar la vuelta de un jugador que estuvo en calidad de cedido por parte del Sevilla.

Uno de los nombres que hay en la órbita del Sporting es el de Mathieu Peybernes. Ha habido conversaciones, pero el club no ha presentado una oferta formal por él. Según las fuentes consultadas, el francés vería con buenos ojos regresar a El Molinón, donde ya militó la temporada en la temporada 2017-2018. Según estas mismas fuentes, el central genera interés en otros equipos de Segunda División como el Huesca o el Éibar y que espera en las próximas horas, se habla de este fin de semana, decidir su próximo destino. No se espera, por tanto, su continuidad en el Málaga, donde jugó este curso 34 partidos. Para el eje de la defensa también está el interés en Etxeita. Acaba contrato en el Éibar, tiene algunas ofertas y el interés rojiblanco, pero no una oferta concreta. Al menos, no por el momento. Al extremo derecho Robert Ibáñez, el Osasuna le busca salida.