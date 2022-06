La intrahistoria de la posible venta del Sporting: el relato del cambio de Javier Fernández

Todo cambió en apenas tres meses. Javier Fernández pasó de quedarse en lo superficial ante cualquier interés por hacerse con sus acciones del Sporting, a iniciar con el Grupo Orlegi una negociación que vive sus jornadas más intensas. Por el medio, tres grandes variables influyeron en su decisión: la incesante caída deportiva del equipo, al borde de dejar el fútbol profesional por primera vez en su historia; un preocupante desgaste personal y de salud, y el consejo de familia y amigos, que viéndole tocar fondo le insistieron en valorar la venta como solución a su peor etapa como presidente. Tras la dura y repentina pérdida de su padre, el pasado mes de febrero, muchas cosas se acumularon para empujarle a dar el paso. La venta se intuye muy cerca ahora, pero falta culminarla.

La posible venta del Sporting ha sido una constante casi desde la llegada de Javier Fernández al consejo de administración del Sporting, a finales de 2012. Mucho más cuando asumió la presidencia, en junio de 2016. Él siempre fue dejando la puerta abierta a contemplar ese escenario, con mayor o menor contundencia. Lo hacía remitiendo al futuro, a unos años más adelante. Nunca como algo inmediato. La experiencia del casting abierto de 2015, con el sonado fracaso de la operación con un fondo inglés, (“due diligence” incluida) le hizo más desconfiado en estos temas. No quería volver a entrar en el juego de quienes intentasen darse publicidad a costa de ello. Censuraba que en los medios se diera pábulo a ello.

Después de que la pandemia restara energía y recursos, la temporada 2020-21, con el Sporting en puestos de promoción de ascenso durante 40 de las 42 jornadas, supuso un estímulo para Javier Fernández. La llegada del CVC, los nuevos proyectos faraónicos de LaLiga, y su posicionamiento ante Javier Tebas se añadían a ello. Vicepresidente segundo de la patronal y miembro de la comisión delegada, todo empezaba a acompañar. Por delante, financiación para crecer en Segunda, algo impensable poco antes. Lejos del maná de Primera hace frío. Entre manos traía, de bastantes meses atrás, proyectos como crear un restaurante en El Molinón y ampliar Mareo. Una forma de dejar su huella, consciente de su difícilmente reparable deuda en lo deportivo. Era también otra manera de reivindicar que había que diferenciar su etapa en el club a la de su padre, una de sus grandes obsesiones desde su llegada a Mareo.

En esta última temporada, las llamadas para una posible compra del Sporting se intensificaron. “De eso hay alguna todos los meses”, señalaban, con sorna, desde el consejo de administración, cuando se preguntaba. Javier Fernández sabía que el CVC era un caramelo, también, para inversores. Lo esperaba. Abría la puerta para recibir a algunos, pero todo terminaba en nada. Hubo al menos dos acercamientos serios antes, o paralelamente, a la toma de contacto con Orlegi. Hasta entonces, como informó LA NUEVA ESPAÑA a principios de marzo, Javier respondía con cifras “fuera de mercado”. Daba a entender de su poca o nula disposición a negociar. Lo saben bien sus amigos. Algunas fuentes sitúan a uno de esos interesados en el palco de El Molinón durante un partido. No exactamente a Alejandro Irarragorri, pero sí uno de los empresarios que ha acabado invirtiendo en el fútbol español. Visita y adiós.

Curiosamente, a principios de marzo Javier Fernández ponía como ejemplo la negociación que se estaba gestando en Zaragoza, con Orlegi de por medio, como ejemplo de que esas sí podían considerarse propuestas serias. Orlegi fracasó días después en la capital maña y su mirada se centró entonces en Gijón. Se encontró con un Javier Fernández muy diferente, por ejemplo, a aquel firme presidente del mes de febrero. Entonces estaba satisfecho con la vuelta de Jony, aclamada por público y crítica. También acababa de mostrar una actitud atrevida a la hora de invertir en el mercado invernal, no de palabra, si no de hechos. Incluso fue contundente tras la junta general de accionistas, con guillotina previa a Gallego. Dos mensajes con fuerza: necesidad de un golpe de timón deportivo, apostando por Martí como nuevo entrenador y Javi Rico un año más en la dirección deportiva, sí o sí. Órdago a la grande. Mientras, entre bambalinas, se cocían otros movimientos, como por ejemplo las conversaciones con Abelardo. Eran constantes. En el fútbol siempre hay que tener, al menos, un plan B y C.

La nula reacción del equipo; la crispación del sportinguismo y el riesgo real de descenso, impensable durante todo el año, aceleró los nervios. El partido en El Molinón ante el Girona, con Abelardo ya de vuelta al banquillo rojiblanco, fue un antes y un después. En lo deportivo, y también en lo personal para Javier. Quienes más le conocen dicen que nunca le vieron sufrir de esa forma en un campo de fútbol. Afuera, la primera de las dos manifestaciones hechas en su contra. Preocupaba su ánimo y especialmente, su salud. Su familia le insistía entonces más y más en ello. Había más vida que el Sporting. El interés de Alejandro Irarragorri, un habitual en los foros futbolísticos madrileños, empezaba a entrar en otra fase. Ahora, con una negociación avanzada pendiente de completar una “due diligence” a la que le faltan detalles, Javier sitúa más cerca la venta.

La pasada semana ya comunicó a su entorno su voluntad de completar la venta con Orlegi, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, si quedaban bien atadas las garantías de pago. De hacerse, no sería del agrado de su padre que el club cayera en manos extranjeras. Pero la globalización y el mercado mandan y, como tantas veces repitió: “Una cosa es lo que se hiciera en la etapa de mi padre, y otra lo que se hace ahora”.