El agente Gerardo García gana fuerza como “figura clave” de Orlegi en el Sporting

Gerardo García apunta a ser el “hombre fuerte” de Orlegi en el Sporting. El agente gijonés es una de las últimas incoporaciones a la estructura del grupo mexicano, según ha podido conocer LA NUEVA ESPAÑA, tras desvincularse de la agencia de representación You First Sports. Cuenta con muchas opciones de tener un papel importante en el desarrollo del proyecto azteca en Gijón si se completa la compra. Tiene amplia experiencia en el mundo del fútbol, a través de la representación, estrechando lazos con Alejandro Irarragorri durante sus años afincado en México.

El Grupo Orlegi tiene en Gerardo García la figura de un gran conocedor de la situación del Sporting y de todo lo que se maneja a su alrededor. La incorporación del gijonés se ha producido en un momento en el que el grupo está apostando fuerte por crecer en Europa, con el Sporting como su gran objetivo. Viene de ejercer, hasta este mismo año, como uno de los responsables del proceso de expansión en Francia de You First Sports, su anterior trabajo y la agencia con la que tomó contacto con los posibles compradores de la entidad gijonesa. Si bien la decisión final sobre cómo se ejecutará la transición en el Sporting no está tomada y depende de que se complete la compra, la empresa tiene en su perfil el puente ideal para desarrollar un proceso clave para entrar con buen pie en Gijón.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA por fuentes cercanas a la negociación, su nombre ha cobrado fuerza en los últimos días dentro del proceso que se está preparando por la nueva propiedad y que espera concretarse a lo largo de esta semana. Orlegi tiene previsto hacerse con las riendas a partir del domingo 26. A pesar de llevar varios años desarrollando su principal actividad en el extranjero, Gerardo García se ha mantenido siempre al día de la actualidad rojiblanca. Visita periódicamente Mareo, manteniendo contacto con los futbolistas y técnicos con a los que representa como parte de las labores de la empresa, y mantiene una gran relación con muchos de ellos. Uno de esos casos es el de Jony, objetivo para este mercado veraniego y con el que estuvo en Gijón en enero para completar su vuelta en el mercado invernal.

El vínculo entre el Grupo Orlegi y Gerardo García comenzó a intensificarse en 2015, cuando el gijonés empezó a trabajar de lleno en la representación de futbolistas mexicanos. Tomó parte en el crecimiento de futbolistas importantes en Santos Laguna, como el lateral izquierdo Gerardo Arteaga, traspasado al Genk belga por 3,5 millones de euros en 2020. Otra de las operaciones de calado en el club, y en las que intervino decisivamente, fue en el traspaso del central Néstor Araújo al Celta de Vigo en 2018, también desde Santos Laguna y por una cantidad cercana a los 4 millones de euros.

Esos dos movimientos, entre otros vínculos, aumentó la relación entre el Grupo Orlegi y Gerardo García, que llegó a ejercer de director de la oficina de You First Sports en México, consolidada años atrás desde que la empresa cerrara operaciones de calado como el salto a Europa de Andrés Guardado. Fue en 2007 y llevó al mexicano del Atlas (por entonces club que no era propiedad aún del Grupo Orlegi) al Deportivo de La Coruña.

Gerardo García, gijonés de 1986 y exalumno de la Inmaculada, cuenta con una amplia experiencia en el mundo del fútbol y de la representación. Máster en Dirección Deportiva, domina tres idiomas y es colaborador de diferentes acciones sociales, participando en proyectos como “Common-goal”, iniciativa liderada por el asturiano Juan Mata a través de la cual diferentes figuras relacionadas con la industria del fútbol donan el 1% de sus salarios para causas justas.