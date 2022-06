Irarragorri presidirá el nuevo consejo del Sporting, en el que estarán Villalva y Hollaender

A pocas horas de que se haga oficial el cambio de propiedad, el grupo Orlegi ya tiene dibujado cuál será su organigrama en el Sporting, con todos los puestos del consejo de administración y el de presidente ejecutivo definidos, y adelantados íntegramente por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Alejandro Irarragorri será el presidente del consejo de administración, en el que también se encontrarán dos personas de su máxima confianza, Alfonso Villalva y Martín Hollaender, el primero de ellos especialista en la parte ejecutiva y el segundo en las finanzas. Otra parte importante de la estructura que tienen planeada para el club rojiblanco aparece con la presencia de David Guerra, periodista con experiencia en marketing y en el negocio del fútbol, que ocupará el cargo de presidente ejecutivo. El puzle lo completa el nombre ya conocido de Gerardo García, con la responsabilidad de ser el manager general deportivo.

A todos estos nombres se une también un cambio de rol, el de Ramón de Santiago, que dejará de ser consejero para ser colaborador externo. Javier Fernández, hasta ahora presidente y máximo accionista, y los consejeros Javier Martínez y Fernando Losada dejan el club, al igual que el director deportivo Javi Rico, mientras que la continuidad de Fran Rico en la secretaría técnica es poco probable, aunque tendría todavía opciones.

Este domingo 26 de junio era el día marcado para el trasvase de poderes en la parcela deportiva. Como apuntó LA NUEVA ESPAÑA, la oficialidad de la venta del club de la familia Fernández –tras casi treinta años de gestión entre José Fernández y su hijo Javier– al grupo mexicano Orlegi se llevará a cabo esta próxima semana. A poco tiempo ya para que eso suceda ya está perfilado el Sporting del futuro, que pasaría por una estructura diferente a la existente hasta el momento, con Irarragorri –fundador y presidente de Orlegi– como máximo responsable en el club gijonés, en un consejo que empieza con tres componentes, al unirse dos hombres de su grupo de confianza como son el caso Villalva y Hollaender. Ambos ya están en la estructura de los dos clubes que son propiedad del grupo Orlegi, Atlas y Santos Laguna. En el Sporting los dos serán vocales del nuevo consejo que se formará y se anunciará la próxima semana.

Otra novedad será la presencia del madrileño de 39 años David Guerra, casado y con dos hijos, que estará en el día a día del club con el puesto de presidente ejecutivo, al frente de la parcela administrativa. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, Guerra inició su carrera periodística en “Cope Ávila” y “Punto Radio” en Madrid, donde llegó a ser jefe de Deportes, para saltar después a la televisión fichando por “Canal+”, antes de desempeñar otras funciones vinculadas al marketing y al fútbol. David Guerra lleva ahora cerca de un año trabajando con Orlegi y es el elegido para ser la figura clave en la parte más administrativa del club. Antes había desempeñado el papel de director de marketing del equipo americano de Queensboro FC, del que es propietario el exdelantero del Sporting David Villa, con el que mantiene relación. Además, también hizo funciones de promoción y colaboración en las oficinas de LaLiga para México y Estados Unidos.

En la parte deportiva el principal responsable, como ya había adelantado LA NUEVA ESPAÑA, será Gerardo García, gijonés de 36 años, incorporado también recientemente al grupo tras desvincularse de la agencia de representación You First Sports. En esa parcela no continuará Javi Rico, tras fichar en 2020 como director deportivo, y al que todavía le restaba un año de contrato. La duda ahora radica en si Fran Rico, fichaje hace poco de Javi Rico, seguirá como secretario técnico, con pocas opciones en estos momentos de que así sea.

La renovación total en el Sporting con el cambio de propiedad hace que a la salida ya prevista de Fernando Losada en el consejo de administración se sumen las de Javier Fernández y Javier Martínez, presidente y vicepresidente actualmente, que dejarán la entidad una vez se confirme la venta. También abandonará su puesto de consejero Ramón de Santiago, aunque el abogado andaluz permanecerá por el momento ligado al club, en calidad de colaborador externo, para trabajar en la parte jurídica de transición en este proceso de cambio de la propiedad.

El pasado viernes Alejandro Irarragorri estuvo en Gijón acompañado de Alfonso Villalva. Mantuvieron un contacto con la alcaldesa de la ciudad, Ana González, tras aprobar el Consejo Superior de Deportes la venta del club, que se concretará en las próximas horas, y ya con todo el organigrama listo para tomar las riendas del Sporting.