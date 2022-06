Quién es quién en el nuevo Sporting: así queda el nuevo consejo de Orlegi

Gerardo García

Aquel niño que estudió en el colegio La Inmaculada y que ahora tiene 36 años se encargará de la parcela deportiva. Gerardo García será el manager general deportivo en el Sporting con Orlegi. Máster en Dirección Deportiva, domina tres idiomas (español, inglés y francés) y ha desarrollado parte de su trayectoria en la agencia de representación You First Sports, en la que fue primero responsable de su expansión en Francia, y después como director de la oficina de You First Sports en México. Además, colabora en acciones como la “Common-goal”, en la que figuras relacionadas con el fútbol donan el 1% de sus salarios para causas justas.