Así son las nuevas caras de la gestión del Sporting

El líder y fundador de Orlegi será una de las cinco caras nuevas que por el momento se conocen y que formarán parte del organigrama del Sporting. Alfonso Villalva, abogado y director general del grupo, será consejero del club rojiblanco, junto a Martin Hollaender, experto en la parte financiera.

Lo que aún está pendiente de confirmarse una figura más dentro de ese consejo de administración, la del secretario. De esta manera serían cuatro los consejeros, como los que hay en la actualidad en el club.

Las otras dos incorporaciones con peso en la entidad que llegan de la mano de Orlegi serán David Guerra y Gerardo García, el primero madrileño y el segundo gijonés, destinados para gestionar la parte administrativa y deportiva. Guerra, con experiencia en el negocio del fútbol, e incluso como trabajador para LaLiga en América, ocupará el rol de presidente ejecutivo. García, por su parte, con experiencia en la representación, pasará a ser el nuevo manager general deportivo del Sporting. Con el visto bueno ya del Consejo Superior de Deportes a la venta del Sporting, solo falta que la operación se oficialice esta semana. Un proceso que llegará a su fin apenas un mes después de que finalizase la temporada, y con todavía un mes y medio por delante para el inicio de la siguiente, la que será la sexta consecutiva del Sporting en Segunda, y con el grupo Orlegi con margen para la planificación del nuevo proyecto. Y con más decisiones por tomar, como la del nuevo director deportivo que sustituya a Javi Rico, que no continuará, o la duda de si se mantiene a Fran Rico en la secretaría técnica, con pocas posibilidades a día de hoy.

Gerardo García

Aquel niño que estudió en el colegio La Inmaculada y que ahora tiene 36 años se encargará de la parcela deportiva. Gerardo García será el manager general deportivo en el Sporting con Orlegi. Máster en Dirección Deportiva, domina tres idiomas (español, inglés y francés) y ha desarrollado parte de su trayectoria en la agencia de representación You First Sports, en la que fue primero responsable de su expansión en Francia, y después como director de la oficina de You First Sports en México. Además, colabora en acciones como la “Common-goal”, en la que figuras relacionadas con el fútbol donan el 1% de sus salarios para causas justas.