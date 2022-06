Orlegi promete trabajo y ambición a su llegada al Sporting: "El objetivo es el ascenso"

El grupo Orlegi, con Alejandro Irarragorri a la cabeza, selló esta mañana en Madrid la compra del Sporting. Tras la firma de del cambio de acciones, el 73% del capital social de la entidad, la expedición mexicana se ha trasladado a Gijón, donde se han presentado a los aficionados rojiblancos. Lo han hecho en una rueda de prensa en El Molinón. "Lo que se siente aquí es un peso de un espíritu y un alma que en estos 117 años de historia han pasado a través de estas paredes y han generado una fuerza que es indescriptible verla y sentirla. Agradezco a Joaquín que nos haya hecho el favor de recibirnos y de trasmitírnoslos", han sido las primeras palabras de Irarragorri a su llegada a Gijón.

"Creemos que es un equipo que tiene un extraordinario pasado, un presente complejo, y esa es la realidad, tiene un presente complejo, y eso es lo que también abre la oportunidad a esta búsqueda de transformación, pero también estamos convencidos de que esto tiene un futuro excepcional y fantástico", ha indicado. "En el fútbol se busca mucho el hoy. Pero nosotros no estamos en eso. Entendemos el éxito y el fracaso como dos realidades que la vida te da. Digerir cualquiera de las dos se puede crecer. Nuestro modelo de gestión es distinto. No sé si mejor o peor, pero es el nuestro. Vamos a mejorarlo, adaptarlo, transformarlo. Pero no hay una varita mágica. Hay una dedicación obsesiva", ha señalado. "No somos aficionados. Si lo fuésemos deberíamos estar al otro lado de la barda. Somos apasionados", ha querido transmitir , tanto al equipo rojiblanco como a la afición. "La palabra dueños o héroes, son para los jugadores y para los que actúan dentro de la cancha. Para nosotros esto es un equipo de trabajo que me toca a mí liderar".

Sobre la situación actual del Sporting y la decisión de compra, el nuevo dueño del conjunto rojiblanco ha sido muy claro. "Aquí hay retos de modernidad, en el estilo de gestión, infraestructura, situación financiera que pueda mejorar las cosas. Una de las ventajas que tenemos es que hemos desarrollado un grupo de gente especializada que pueden atender y sumar al equipo de trabajo y ejecución. Esta afición, esta ciudad y esta historia merecen estar en Primera. Compromete un tiempo me parece populista y estamos alejado de ello".

"Con unanimidad hemos tomado la decisión de apuntalar a David Guerra, que ha manejado nuestra oficina de EE UU, como director general, que en esta caso es presidente ejecutivo, y que tendrá a su cargo el día a día de la institución. Yo seré el presidente del consejo y del club; y Alfonso Villalva estará muy presente y trabajando de la mano de David", ha indicado Irarragorri sobre el organigrama del Sporting.

Tras la intervención de Irarragorri , David Guerra ha tomado la palabra. "Gracias al grupo Orlegi por la enorme confianza que demostráis. Es un honor. Un motivo de orgullo y una gran responsabilidad liderar un club con tanta solera como el Sporting. Hoy comienza una etapa de gestión diferente. "Que todos los aficionados y sportinguistas sepan que cada día estamos trabajando para que esta organización sea mejor. El objetivo es el ascenso. No sé si será hoy o mañana", ha señalado. Además, también se ha referido al futuro de Abelardo en el nuevo proyecto: "El primer gran fichaje de la temporada es Abelardo. Estamos muy encantados e ilusionados de contar con él".