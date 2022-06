Javier Fernández firma la venta del Sporting en una céntrica notaría de Madrid

El 28 de junio de 2022 entrará en la historia del Sporting. El cambio en el accionariado ya está en marcha y tendrá su punto y final esta mañana en una céntrica notaría de Madrid. El primero en acceder a ella es Javier Fernández, con quien se abrirá el proceso de documentación para completar la venta del conjunto rojiblanco al Grupo Orlegi. Los representantes del grupo mexicano serán los siguientes en participar para culminar el acuerdo.

A escasas horas de cumplir 117 años de vida, el Sporting vivirá este 28 de junio de 2022 una fecha histórica para recordar. Después de casi 30 años, el club rojiblanco cambiará de manos. En el día de hoy, en una notaría de Madrid, se cerrará y se oficializará el traspaso de poderes en la entidad gijonesa. La familia Fernández cerrará la venta de su paquete accionarial –supone un 73%– al grupo mexicano Orlegi. Una operación, que alcanzará los 43 millones de euros, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y que abre al Sporting al grupo de clubes cuyos propietarios son de fuera de España –ya son doce entre Primera y Segunda–. El proceso se ha desarrollado de forma muy rápida, ya que empezó a fraguarse hace apenas tres meses, y con su culminación se abrirá una nueva página en la historia del club rojiblanco.

José Fernández había entrado como accionista del Sporting en 1992, en el momento de la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva. Poco después, tras comprar el paquete accionarial del Ayuntamiento y títulos individuales de accionistas, se hizo con la mayoría y asumió la presidencia. Su poder fue aumentando hasta llegar al 73% actual, gestionado por su hijo Javier –presidente de la institución– desde hace una década. Ahora, tres meses después de la muerte de José Fernández, sus herederos tomaron la decisión de atender a la oferta de compra del grupo Orlegi.

Está previsto que Orlegi presente su proyecto para el Sporting en Gijón, con todo el organigrama, su filosofía y los puntos claves que tienen previstos para el futuro del club. También Irarragorri aprovechará para conocer El Molinón, Mareo y más aspectos de la entidad, tras una visita exprés a Gijón en la que se reunió con la alcaldesa de la ciudad, Ana González.

El nuevo organigrama del Sporting, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, estará encabezado por el propio Alejandro Irarragorri como presidente del consejo de administración. Le acompañarán dos consejeros más por el momento: Alfonso Villalva y Martin Hollaender, dos de sus hombres de confianza en el grupo, en los apartados de la dirección general y las finanzas. Además, se prevé reforzar el consejo con el nombramiento de otro consejero, que actuaría de secretario.

La estructura incluirá también a un presidente ejecutivo, que será el periodista y especialista en marketing David Guerra, con experiencia en la oficina en América de LaLiga. Y tendrá a Gerardo García como manager general deportivo. En esa estructura no estará Javi Rico, director deportivo hasta la fecha, que no continuará. No está del todo claro que pueda cubrirse como tal esa figura, aunque sí se podría fichar un secretario técnico, que trabajaría dependiente de García, en un rol que ocupa a día de hoy Fran Rico, con pocas opciones de seguir en Gijón.

Javier Fernández, que asumió la presidencia del Sporting en 2016, deja el club, al igual que los consejeros Javier Martínez y Fernando Losada. Ramón de Santiago, por su parte, continuará de forma transitoria como colaborador externo.