El encuentro del presidente del Sporting con "Milinko", el aficionado que viaja a todos los partidos del equipo: "Me preguntó si estaba ilusionado"

Se llama Roberto Narváez, le apodan "Milinko" y es popular entre los sportinguistas por ser el único aficionado que durante los últimos años ha estado en todos, o prácticamente en todos, los partidos del Sporting. Tanto en casa como fuera. Oficiales y amistosos. Alejandro Irarragorri conoció el pasado viernes a "Milinko" en El Molinón. El encuentro, casual, sirvió para que el mexicano tomara contacto con el carácter pasional de una afición como la rojiblanca. "Sabía que iba a venir por El Molinón y me acerqué para tomarme una fotografía. Pregunté a un trabajador del club. ‘¿Está el jefe?’, le dije. Me comentó que si quería pasar a conocerle. Pude charlar con él unos cinco minutos", explica "Milinko" de su toma de contacto con el presidente del Sporting. "Me preguntó que si estaba ilusionado y le dije que sí. Ya se están viendo cambios y hay que darle tiempo", concluye Narváez.