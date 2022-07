La reorganización de la base deja fuera al técnico del filial, Sergio Sánchez

La reorganización de la base se cobra dos nuevas víctimas en el Sporting. Tras el anuncio de la salida de Manolo Sánchez Murias, director de Mareo durante nueve años, ayer se hizo oficial el final de la etapa de Sergio Sánchez, entrenador del Sporting B hasta esta última campaña, y también la de Isma Piñera, que se encontraba en la secretaría técnica. Sigue pendiente ahora de concretarse el futuro de Caco Morán y Sergio Meana, dos figuras más que trabajaban en la secretaría técnica.

Sergio Sánchez deja el Sporting tras finalizar su contrato el pasado 30 de junio y no entrar en los planes de los nuevos responsables deportivos, Gerardo García, director del área deportiva, y David Fernández, nuevo director de Mareo. Sergio Sánchez abandona el club tras desarrollar diferentes labores en la entidad, primero en el ámbito del área de porteros, después como técnico, y con la llegada de Miguel Torrecilla también como ayudante en la secretaría técnica. Sergio Sánchez, que fue también portero del primer equipo, llegó al Sporting B tras la destitución de Samuel Baños, pero no pudo lograr la permanencia en la categoría en Segunda B. Este último curso, con la reestructuración, no fue capaz de conseguir el ascenso a Segunda Federación, tras escaparse primero en el último minuto de la última jornada de la fase regular y después en el último encuentro del play-off, donde el Lealtad se impuso a los rojiblancos.

Tampoco continuará en la entidad Isma Piñera. El que fuera central rojiblanco regresó como técnico a Mareo, donde tuvo sombras y luces. Uno de sus momentos más destacados fue el subcampeonato con el equipo juvenil. La cruz la tuvo cuando fue destituido tras una mala racha con el Sporting B. Actualmente trabajaba en la secretaría técnica.

A todos estos movimientos se suman también las salidas de Javi Rico y Fran Rico, que dejaron los puestos que ocupaban, de director deportivo y secretario técnico respectivamente.