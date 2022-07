El Sporting presenta una oferta a Pol Valentín y espera por Laguardia

El Sporting intenta acelerar para avanzar en la confección de la plantilla con dos nombres propios en las últimas horas. El club ha trasladado una oferta por dos temporadas a Pol Valentín, lateral derecho que está libre tras terminar contrato con el Fuenlabrada. Las conversaciones están avanzadas y el jugador decidirá destino en los próximos días.

Paralelamente, Abelardo no pierde de vista a Víctor Laguardia, que de ser un jugador imposible al inicio del mercado ha pasado a convertirse en una opción para el centro de la defensa. El central sigue sin cerrar su renovación con el Alavés y, aunque parece complicado que vaya a poner fin a su etapa en Vitoria, el Pitu ya le ha hecho llegar su deseo de tenerle en Gijón si decide cambiar de aires. El Sporting juega la baza de ofrecerle un contrato de mayor duración que el presentado por los vascos.

Las vacaciones empiezan a tocar a su fin para el Sporting. Los jugadores rojiblancos están citados para iniciar hoy, a partir de las 9.30 horas, las pruebas médicas que preceden al inicio de la pretemporada. Varios lo harán con su futuro pendiente de resolver. Es el caso de Pablo García, que apunta a salir cedido en los próximos días. El Alcorcón negocia la llegada del gijonés, que tiene alguna oferta más sobre la mesa y ha pedido tiempo para tomar una decisión. Los madrileños ya han atado a uno de sus excompañeros, Berto, que estaba libre tras finalizar contrato con los rojiblancos el pasado 30 de junio.

En cuanto al capítulo de incorporaciones, Insua ya está en Gijón y Zarfino y Juan Otero pendientes de oficializarse, mientras Abelardo ha citado a cinco jugadores del filial para completar plantilla: Enol Coto, Somolinos, Jordi Pola, Argüelles y Queipo. Paralelamente, el club sigue trabajando en nuevos refuerzos. El club espera por una respuesta de Pol Valentín (Girona, 21-2-1997), que viene de militar las últimas dos temporadas en el Fuenlabrada tras pasar por el Nàstic de Tarragona y el filial del Valencia. El club quiere renovar el lateral diestro, ya que no cuenta con Bogdan. Abelardo ya sufrió a Pol Valentín (hermano del jugador del Huesca Gerard Valentín), durante la visita al Fernando Torres en la penúltima jornada de la pasada campaña. Mucho más difícil se ve el deseo de poder contratar a Víctor Laguardia (Zaragoza, 5-11-1989). El Sporting, a través de Abelardo, está siguiendo muy de cerca el tira y afloja que está viviendo el central con el Alavés, donde es uno de los futbolistas más queridos por la afición. Capitán y uno de los líderes del vestuario, por el momento no ha llegado a un acuerdo para renovar y el equipo ya ha iniciado la pretemporada. Todo apunta a que seguirá en Vitoria, pero el Pitu no le pierde la pista por si todo se rompe. También el Zaragoza se ha interesado por él. La situación está viviendo un momento tenso, como reconoció ayer el propio director deportivo del conjunto babazorro. Sergio Fernández señaló que su futuro "debe resolverse de manera inmediata".

Anuncio de los abonos. El Sporting presenta hoy, en El Molinón, a partir de las 13.30 horas, los nuevos abonos para la próxima temporada. Habrá una subida en los recibos. Orlegi plantea esta medida con el objetivo de que sirva para aumentar el tope salarial y para ajustarse al escenario actual de inflación. Esta subida será la primera que se efectúe desde el año 2015, cuando el Sporting ascendió a Primera. Esa temporada y la siguiente se mantuvieron los precios, para reducirlos en 2017 con el descenso a Segunda.