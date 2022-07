Guerra: "Hay una diferencia de varios millones en el límite salarial"

"Iniciamos un momento de evolución como club. Evolucionamos juntos para que el club vuelva a estar donde le pertenece y todos somos parte de ese proceso". David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, explicó las razones de los incrementos generales en los abonos como una decisión dirigida a buscar un aumento del tope salarial del equipo rojiblanco. "Hay una diferencia de varios millones por debajo. Va a ser complicado igualarlo", apuntó respecto a los 9,7 millones de la pasada campaña. "Íbamos en una dirección negativa en lo económico y eso nos hace reajustar precios", subrayó. "Va a tener un impacto directo en que tengamos los mejores jugadores", continuó.

"Tenemos avanzadas nuevas incorporaciones para intentar tener el mejor equipo en el campo. En los próximos días anunciaremos fichajes muy ilusionantes", destacó David Guerra ante la atenta mirada de Joaquín Alonso. El responsable de relaciones institucionales del Sporting siguió su comparecencia desde primera fila. "Nuestro objetivo siempre es a medio y largo plazo y queremos un equipo sostenible. Queremos ganar, pero necesitamos poner las bases", añadió el presidente ejecutivo. En este escenario se le preguntó por si el club está obligado a realizar traspasos. "Tenemos que estar abiertos. No nos cerramos a nada. Me gustaría mantener a los mejores y fichar a los mejores, pero Gerardo (García, mánager deportivo) tiene una tarea compleja. Tenemos en la cabeza hacer el equipo más competitivo posible", concretó Guerra. En su discurso se repitió la intención de que el Sporting sea capaz "de retener y atraer talento".

No quiso David Guerra cifrar la deuda que ha asumido el Grupo Orlegi tras su entrada en el Sporting. "Hablaremos en detalle más adelante", señaló. Sí calificó el presente del club en lo económico como "complejo por deudas contraídas, por la estructura, por la inflación y por la situación macroeconómica". Es por ello que puso énfasis en que "tenemos que incrementar el tope salarial como podamos". Los nuevos precios de los abonos son una vía. En este camino también recordó la intención de Orlegi de realizar de manera inmediata una ampliación de capital, para la que asegura que aún no hay fecha y cuyo efecto sobre el tope salarial antes del fin de mercado ve limitado. "Incluso en esa circunstancia de la ampliación de capital, no depende solo de ese ámbito, sino también de la capacidad de generar nuevos ingresos", recalcó sobre el propósito de que el equipo no se vea tan condicionado por la bajada del tope.

Guerra también reiteró el compromiso de la nueva propiedad en "escuchar al aficionado", sin descartar iniciar en las próximas fechas los encuentros con seguidores que el Grupo Orlegi desarrolla habitualmente en Atlas y Santos Laguna. "En las próximas fechas veremos cómo lo podemos canalizar para tener un contacto más directo", apuntó. El presidente ejecutivo también anunció la puesta en marcha "de iniciativas de ámbito social" dentro del modelo "ganar sirviendo" que promulga el nuevo propietario del club. "Es muy importante que estemos todos juntos apoyando y los aficionados sientan identificados con lo que suceda en el césped y fuera de él", destacó.