Renovar abono e ilusiones: "Ya toca ascender"

"Si sirve para tener un equipo más competitivo, me vale". Lo dice Jorge Vega mientras muestra el primer carné de socio del Sporting para la temporada 2022/23, la que pasará a la historia por la llegada de Orlegi y la salida de la familia Fernández del club después de casi treinta años. Y es que la Mareona no falla pese al aumento de precios. Una treintena de aficionados sportinguistas aguardaban ayer en las taquillas de El Molinón el momento de renovar sus abonos para el próximo curso. Una campaña que ha arrancado bajo el lema "Latimos juntos". La nueva directiva rojiblanca ha aumentado el precio de los carnés con el fin de aumentar el tope salarial y así disponer de más margen para reforzar la plantilla. A las cinco en punto de la tarde y con un primer grupo de cuatro aficionados, comenzaba la actividad en las oficinas del Sporting.

El primero en salir fue Jorge Vega, que no ve con buenos ojos la subida de precios, al mismo tiempo que señalaba que "esta afición es muy fiel, siempre responde al 100%". También se mostró ilusionado ante el cambio de propiedad en el club y afirmó que aunque se hubiese consumado el descenso a Primera RFEF él habría renovado. "Se supone que esta directiva sabe manejar un equipo, este año toca ascender", proseguía. Jorge Vega suma ya su octava temporada consecutiva como abonado y se desplaza desde Mieres para apoyar al equipo en cada partido en casa. Tras él, más sportinguistas esperaban su turno. Uno de ellos, José Emilio Castillo, ataviado con una elástica rojiblanca, comentaba que "esperaba un aumento de precios, pero no tan grande, de 40 o 50 euros". "Hoy nos quejamos, pero al final acabamos renovando todos. Yo mientras viva, voy a renovar", añadía tajante. Manuel Ángel Pérez cree que el nuevo precio es desorbitado, pero lo justifica: "Para subir hay que tener buenos jugadores y fichar, el dinero hace falta". Él tampoco se planteó la no renovación de su abono tras la desastrosa campaña firmada por el equipo: "Hay que estar en las buenas y en las malas". El objetivo del nuevo proyecto, común para ambos, el ascenso, aunque creen que "será complicado".

Las primeras decisiones de la nueva directiva de Orlegi se consideran acertadas entre el sportinguismo. El aire fresco que sopla en Mareo y las ideas que pretende poner en marcha el grupo mexicano animan a una afición necesitada de alegrías, tras una campaña demasiado cerca del abismo del fútbol no profesional.

La hinchada rojiblanca demuestra, una vez más, la fidelidad incondicional de la masa social del Sporting, una baza que ya fue muy valorada por el Grupo Orlegi al adquirir la mayoría accionarial del club. El plazo de renovación de los abonos se extenderá hasta el 5 de agosto, en horario de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, y los sábados de 11 a 13.30 horas, en las oficinas de El Molinón. Se respetarán también las condiciones pactadas con los socios de la opción A y B el año pasado.