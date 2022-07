Abelardo, sobre el ascenso: "No podemos vender la moto, pero el equipo va a enganchar a la afición"

"La llegada del Grupo Orlegi ha generado ilusión. A mí, el primero". Abelardo analizó el nuevo Sporting de Gijón que echó a andar esta mañana en Mareo con el primer entrenamiento de la pretemporada. El entrenador rojiblanco avisa que "no se puede vender la moto" del ascenso a estas alturas, pero promete construir un equipo que "va a competir, seguro. No es difícil mejorar lo del año pasado". El gijonés habló sobre su reunión con Irarragorri "hace unas tres semanas", destacando que es una persona directa, característica que comparten. Asume que "habrá alguna venta" de jugadores, pero califica la continuidad de Djuka como "fundamental".

El regreso. "Ha sido un primer día muy cambiante. Nuevos propietarios del club. Temporada ilusionante. Con muchas ganas de que empezase. Con la llegada de Pablo (Insua), Gio (Zarfino) y Otero muy bien. Contento de empezar ya. Poco a poco, a ir metiendo cosas a los jugadores. Asimilar las ideas que quiero".

Nuevos dueños. "La gente se ha ilusionado. El Grupo Orlegi ha cambiado muchas cosas. Ha generado ilusión, a mí el primero. Su llegada puede ser buena, pero hay que ir poco a poco. No vayamos a pensar que vamos a meter goles todos los domingos por eso".

La venta. "No tenía ni idea de que iba a haber cambio de propiedad. Javi (Javier Fernández) no comentó nada a nadie. Todos mis respetos a las personas que han salido, han hecho una buena labor. Todos queríamos mejorar. En la cantera no había buenos resultados. Hay que buscar que todo se asemeje. Un fútbol más del norte y más vertical. El cambio seguro será positivo".

Poder en las decisiones. "Cuando firmo por el Sporting no exijo más poder o tomar más decisiones. No soy nadie para decidir que falte o sobre una persona en el fútbol base o en la dirección deportiva. Vine a aportar mi granito de arena. En la cantera Ttnemos que sacar jugadores de la cantera, que sean válidos para el primer equipo. Y luego, el Sporting siempre ha tenido que vender como otros equipos, como la Real Sociedad u otros".

Fichajes. "Necesitamos que lleguen dos centrales más. Jordi y Somolinos han subido, pero tenemos que tener la espalda cubierta. Necesitamos también lateral izquierdo, banda, arriba… Nos falta gente por venir. He estado también viendo futbolistas en el verano. Con Gerardo (García, mánager deportivo) hemos tenido una buena sintonía. Ya sabéis el problema con el límite salarial. Están haciendo un esfuerzo importante para que vengan jugadores".

Los canteranos. "Conozco a Argüelles, Somolinos y Queipo un poco más por haber jugado con mi hijo. Tienen una oportunidad para mostrarse y poder contar con ellos en el primer equipo".

Mercado lento. "Están la mayoría de los equipos igual. El mercado está parado hasta en Primera. Hay jugadores tipo Jony que igual hasta mediados o finales de agosto no pueden venir. El mercado va a ser lento. Estamos la gran mayoría de los equipos en esa situación".

Traspasos. "Habrá alguna venta en ese sentido. Por jugadores apetecibles tenemos muchos. Está Manu, Fran, Djuka, Gragera, Pedro o Guille. El mundo del fútbol tampoco tiene mucho dinero y no es fácil que venga una gran cantidad de dinero. Ojalá viniese y entre todos valoraríamos si prescindir de un jugador o no".

Descartes. "Ha cambiado un poco con la llegada de Orlegi. Esos jugadores sí que es cierto que siguen teniendo esa posición de que puedo no contar con ellos, pero si al final del mercado no salen, serán uno más. No soy de los entrenadores que me planteo poner la cruz. Partirían de cero como todos".

Pablo Pérez. "Pablo Pérez el tema es el del límite salarial. Si no podemos dar salidas..."

Objetivo. "El objetivo es mejorar lo del año pasado. No va a ser difícil. ¿Hablar de subir? No podemos vender la moto. Hay tres equipos que parten con una ventaja importante, los que descienden. Mi único objetivo es que este quipo salga a competir todos los partidos. El partido de Fuenlabrada, por ejemplo, no entra en mis planes. Mi idea es que mi equipo sea como el del día del Girona. Que seamos un equipo que compita. Vamos a competir, seguro.

Valentín, en capilla. "Sí, hay jugadores que estamos mirando, pero no puedo contar nada más. La plantilla está incompleta y necesitamos que vengan más jugadores".

Djuka. "Es fundamental, pero si viene un equipo y pone mucho dinero es cuestión del club. Es un futbolista que lleva una media de goles muy importante. Me gustaría que se quedase".

Abonos. "Somos el Sporting. Este equipo lo va a dar todo. Estoy convencido de que este equipo va a competir. Va a enganchar a la afición. El día de Girona fue un aliciente por la comunión entre el equipo y la grada. La gente va a responder. Entiendo al club, porque echó números, y también a la gente".

Sede del Mundial. "El Molinón es el mejor escenario. Es el campo más bonito de España. Todo el mundo me pregunta por él. Es una pasada. Es un campo precioso".

Encuentro con Irarragorri. "Tuvimos una reunión secreta en Madrid. Una cena con Gerardo (García) y David (Guerra). Con ellos ya tuve un contacto anterior. Es una persona familiar, directa. Parecida a mí en el sentido de ser directos y claros. Si no contaba conmigo le dije que no había problema, que no seguiría. Él me dio su máximo apoyo. Coincidimos en muchas cosas de lo que queríamos para el club. Le invité a que viniese a ver El Molinón más a menudo porque se va a enganchar".

Cuerpo técnico. "Morga (preparador físico) fue una cosa mía. Tengo el cuerpo técnico que tenía en el Alavés. La sintonía es perfecta y como profesionales son lo máximo. El tema de Jorge (Sariego, entrenador de porteros) lo planteó el club y con Juan Pablo lo propone Gerardo. Tengo una relación muy buena con él. No entra por amistad, entra por lo profesional".

Viaje a Alicante. El stage lo ven desde el club. Gerardo me planteó hacer una miniconcentración. Lo veo positivo.