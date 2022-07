Dos de una tacada. El Sporting oficializó ayer las incorporaciones del centrocampista uruguayo Gio Zarfino (Montevideo, Uruguay, 10-8-1991) y el extremo colombiano Juan Otero (Chocó, Colombia, 26-5-1995). Los dos posaron con la bufanda rojiblanca tras superar el reconocimiento médico y firmar sus nuevos contratos. Hoy tomarán parte del primer entrenamiento de la pretemporada, en Mareo, a partir de las 10.30 horas. "Una aspiración de un equipo grande es estar siempre en lo alto y yo vengo a un equipo grande", subrayó el charrúa. "Estoy muy emocionado por este reto", subrayó el cafetero.

"Muy contento. Vengo con mucha ilusión por estar en este gran club. Es una oportunidad muy linda", subraya Juan Otero. El colombiano llega cedido del América de México, en una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. El club se reserva una opción de compra a final de temporada. El colombiano es un viejo conocido del Grupo Orlegi, con el que coincidió durante su etapa como jugador del Santos Laguna, donde ofreció su mejor versión. "Hice las cosas muy bien con ellos en Santos. Ahora, en el Sporting, ilusionado por arrancar igual", explicó. "Creo que puedo aportar mucho. Soy un jugador muy rápido, que ayuda tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Voy a tratar de dar lo mejor", subrayó.

Con la misma ilusión aterriza Gio Zarfino, que llega libre tras finalizar contrato con el Alcorcón. La duración de su contrato es por dos temporadas, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. "Estoy muy contento de llegar al Sporting. Deseando ya poder entrenar con mis compañeros y ponerme a las órdenes del entrenador", afirmó el charrúa, que en su caso no ocupará plaza de extranjero al poseer pasaporte comunitario. "Ahora a arrancar la pretemporada desde cero. Hace tiempo que no me toca esta posibilidad y estoy muy contento por eso. En lo personal, mi objetivo es jugar la mayor cantidad de partidos posible. Sacar mi mejor rendimiento. Esperamos que lo mejor para mí sea lo mejor para todos. Ojalá que nos podamos ayudar todos juntos, que es lo principal en el día a día", confesó.

Tanto Juan Otero como Gio Zarfino visitaron ayer las instalaciones de Mareo para firmar sus contratos, y ya han tenido la oportunidad de charlar con Abelardo. "No va a faltar el trabajo, la entrega en el día a día. Es lo que me caracteriza como persona. Voy a intentar dar todo de mí para que sea lo mejor para el club", asegura el ex del Alcorcón, que elevará la competencia en un poblado centro del campo. "Soy un futbolista que deja todo en lo partidos. Nunca me guardo nada. Voy al frente siempre. Trataré de hacerlo todos los partidos y hacer lo mejor para el Sporting", concluye Zarfino.

Bogdan se desvincula para irse a Portugal