Actores y protagonistas del nuevo vídeo publicitario de la campaña de abonos del Sporting. María Cotiello se mete en el personaje de una cardióloga que pasa consulta a Manuel Prieto, aficionado del Sporting interpretado por Fran Sariego. El corazón del seguidor rojiblanco está afectado. No es por fumar o beber, es por la pésima temporada de su equipo. Cuando la doctora le pregunta si le merece la pena, la respuesta es rotunda: "Sí, merece la pena". Ambos aseguran disfrutar ahora de las reacciones al spot promocional. "Rodamos hace un mes, no sabíamos los precios y ahora hay muchas bromas con eso de que la subida de los carnés provocará ataques cardiacos", comparten, entre risas, dos sportinguistas de corazón.

Ella es de Grillero, un pueblín de Mieres. Él nació en Langreo, aunque desde que sus padres se mudaron a Gijón pasa más tiempo allí cuando vuelve a Asturias, ya que lleva años afincado en Madrid. Precisamente en la capital de España se conocieron hace tiempo María Cotiello y Fran Sariego, cuando ambos se labraban un futuro en el mundo de la interpretación. "Trabajamos muchas veces juntos. Compartimos incluso cursos de teatro con Carmelo Gómez", comenta Fran. Dicen notar entre ellos ese "feeling" que marca la diferencia cuando toca salir a escena. El que ha ayudado a que su papel en la campaña del Sporting llegue más al público.

"Es maravilloso que con el tema de los precios altos la gente haga chistes", afirma María, que contó con una ayuda extra en escena. Embarazada de su primera hija, que se llamará Eire, en casa vive además un particular derbi. "Tengo el móvil lleno de memes porque mi pareja es del Oviedo", comenta mientras reconoce que tocará hacer socia a de los dos clubes a la pequeña para evitar líos. "Pero bueno, ya tengo algún compinche para que Eire sea rojiblanca", añade.

"La gente tiene una gran imaginación. Estuve leyendo comentarios sobre el vídeo en Twitter y me partía de risa", continúa Fran, tan futbolero y sportinguista como María. "Al vivir en Madrid veo más al equipo fuera que en El Molinón. He ido a apoyar al equipo a varios campos. Seguiré haciéndolo. Estoy ilusionado esta temporada porque a peor era ya imposible. Creo que necesitamos paciencia y proyecto. No creo que subamos este año, pero que cuando el equipo ascienda, sea para quedarse, no ser un club ascensor", añade. Porque para ambos, tanto la experiencia laboral como su apoyo al Sporting es como en el vídeo: "Sí, merece la pena".