La opinión de los sportinguistas en Mareo: del "crear un proyecto", al "este año subimos directos"

La Escuela de Fútbol de Mareo recibía ayer a las diez y media de la mañana a decenas de aficionados para apoyar a los jugadores del Sporting en el primer entrenamiento de la nueva temporada, la que abre la era Orlegi tras la salida de la familia Fernández. Sobre el campo, los alumnos del Campus de Mareo esperaban ilusionados la llegada del equipo, formando un pasillo a ambos lados de la entrada y acompañando con palmas el ambiente optimista que se respiraba tras las vallas.

La aparición de los jugadores provocó la euforia de unos hinchas que, lanzando bengalas blancas, coreaban varios cánticos, mientras unos silenciosos, pero no menos fieles aficionados, observaban la escena desde el otro lado. "Yo ya renové el abono el primer día", aseguraba Roberto Narváez, uno de los muchos asistentes que observaban el entrenamiento. A él, reconocía, la subida de precio de los abonos no le había afectado en gran medida, aunque aseguraba que a otras personas les habían cobrado hasta 250 euros más que el año pasado. "Yo lo que veía normal es que la subida de precio afectara a todos igual, con una subida de, como máximo, entre diez y treinta euros", proponía, aunque aseguraba que, si esa era la decisión del club, habría que acatarla.

Quien también compró el abono el primer día fue el repartidor David López, que admitía estar viendo el entrenamiento "con una ilusión muy grande". López mira hacia el futuro del equipo con una visión llena de esperanza y asegura ver mucha ilusión entre los seguidores del Sporting a raíz de su compra por el mexicano Grupo Orlegi. "Esta afición nunca falla", sentenciaba. En cuanto a si el objetivo principal del equipo este año debe ser subir a Primera División, López lo tiene claro: "El Sporting nunca debe pensar en otra cosa que no sea estar arriba".

Daniel Casero también demostraba el mismo optimismo, asegurando que subir de categoría debería ser una meta permanente: "Si no sube es un fracaso". Sin embargo, se mostraba cauto respecto a la llegada de los nuevos fichajes: Pablo Insua, Juan Otero y Gio Zarfino, a la espera de Pol Valentín. "Primero hay que ver cómo juegan", sentenciaba, aunque aseguraba estar ilusionado por las novedades.

Alejandro Concheso, estudiante de Historia, se mostraba más temeroso con la llegada del Grupo Orlegi, ante lo que afirmaba sentir tanto incertidumbre como optimismo. Sobre la entrada de los nuevos fichajes proponía buscar alguno más. "Tenemos pocos centrales", analizaba.

Lo mismo piensa Andrea Rosas, profesora de Educación Infantil, quien destacaba la necesidad de añadir delanteros tras las dudas sobre la continuidad de Pablo Pérez. "Además, habían prometido traer más fichajes ilusionantes", recalcó. Para ella, la llegada del Grupo Orlegi era algo necesario. "La deuda cada vez era mayor y veíamos ya un pozo sin fondo del que no íbamos a salir", confesaba. También el estudiante de instituto Hernán Gutiérrez ve la compra con buenos ojos, pero, eso sí: "Mientras que haya resultados". Para Gutiérrez, el futuro del Sporting está claro.

"Este año subimos directos", aseguraba ante las risas de sus amigos. Fermín Álvarez, calderero de profesión, piensa diferente: "Preferiría que se afianzaran, y que cuando suban no vuelvan a bajar". Algo parecido opina Diego González. "Mientras creen un proyecto para llegar a ascender, no me importa si quedan este año en play-off", explicaba.

"Igual es muy pronto para ascender", explicaba el estudiante Manuel Paniceres. "Quizá merece más la pena hacer un buen grupo e intentar subir el siguiente año", añadía. Miguel Valledor, estudiante de un módulo de Deportes, también se mostraba precavido. Sin embargo, no pierde la esperanza: "Un equipo como el Sporting, tiene que tener objetivos grandes". Pronto el sportinguismo podrá comprobarlo.