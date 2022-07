Pol Valentín: "El Sporting es un histórico; tenemos que optar a todo"

Pol Valentín ya piensa en rojiblanco. El cuarto fichaje del Sporting conoció ayer Mareo y esta tarde se sumará a los entrenamientos reforzando una defensa inmersa en un profundo proceso de renovación. El catalán llega libre, tras finalizar contrato con el Fuenlabrada, y firma por dos temporadas (hasta 2024), en una operación adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. "Es un paso muy grande en mi carrera, está claro", asume el nuevo jugador del conjunto gijonés, que esta tarde se sumará a los entrenamientos, en una sesión programada para las 18.00 horas y abierta al público.

"Desde que el Sporting me puso la propuesta sobre la mesa no me lo pensé", asegura Pol Valentín (Avinyonet de Puigventós, Girona, 21-2-1997). Lo dice después de posar con la bufanda del conjunto rojiblanco, en la puerta de acceso a los vestuarios del equipo, su nueva casa. "Vengo a un club histórico", remarca quien es hermano del también jugador de Segunda División Gerard Valentín, que milita en el Huesca y al que volverá a enfrentarse esta temporada. Ambos son dos futbolistas de apurar la banda y llegar en velocidad, siendo el de Pol un perfil más defensivo.

"Puedo aportar un buen físico, un buen trabajo defensivo", comenta el futbolista sobre las cualidades con las que pretende ayudar al Sporting a dar un paso adelante tras una campaña para olvidar. "Puedo jugar como lateral derecho y también como lateral izquierdo. A veces incluso puedo jugar por delante", añade para dar fe de una polivalencia que ha sido una de las claves para que el club rojiblanco valorase su incorporación. Pol Valentín competirá de inicio con Guille Rosas por un puesto en el costado diestro, siendo ahora mismo el izquierdo en el que se está centrando la dirección deportiva para avanzar en el diseño de la defensa.

Pol Valentín se suma a las incorporaciones de Pablo Insua, Gio Zarfino y Juan Otero, que ya iniciaron la pretemporada junto al resto de sus compañeros. "Tenemos que optar a todo y trabajar día a día para ello", subraya, ambicioso, el que fuera futbolista del Fuenlabrada. La última incorporación del Sporting suma 66 partidos en Segunda División, categoría en la que debutó en la temporada 2017-18, estando entonces en las filas del Nàstic de Tarragona. En el cuadro tarraconense jugó dos campañas y media. La segunda mitad de la campaña 2019-20 la pasó en el Valencia Mestalla, desde donde se incorporó al Fuenlabrada, su equipo los dos últimos años. Se enfrentó a Abelardo durante la visita al Fernando Torres realizada por los rojiblancos en la penúltima jornada.

La llegada da Mareo de Pol Valentín, con vídeo incluido para las redes sociales del club en el campo de arena de Mareo, se produjo durante la tarde, pocas horas después de la tercera sesión de trabajo de la pretemporada del Sporting. Fue una jornada de marcado trabajo físico, en el que se evidenció el cansancio acumulado por los futbolistas tras el regreso de las vacaciones. Hoy el equipo retornará a Mareo por la tarde, mientras que mañana espera doble ración de trabajo. La previsión es que mañana y el jueves, el equipo se ejercite en sesión de mañana y tarde. Lo que está en el aire es que el equipo realice este fin de semana el partido amistoso que tenía previsto ante el filial. En principio, el Sporting B no iniciará la pretemporada hasta el inicio de la próxima semana, por lo que no se descarta que el equipo juegue un partidillo entre los 24 jugadores disponibles por Abelardo.