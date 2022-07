"Se ve que Orlegi no es solo dinero; ha traído muy buenos profesionales"

Acaba de volver a Asturias y lo primero que ha hecho ha sido inscribir a su hijo pequeño en el Campus de Mareo. José Alberto López visitó ayer las instalaciones rojiblancas después de un año en Málaga, donde ocupó el banquillo de La Rosaleda hasta el pasado mes de enero. El que fuera entrenador rojiblanco saludó a Abelardo y departió con Gerardo García e Iñaki Tejada, dos de las grandes novedades de Orlegi en Gijón, antes de ver la evolución de los niños del tercer turno del Campus.

–¿Qué siente al volver a estar en Mareo?

–Me hace una ilusión especial estar aquí. He traído a mi hijo al Campus, justo donde yo empecé a entrenar en el Sporting. Me encanta que él pueda disfrutar de esta experiencia, de las instalaciones, de la metodología del club… Noto Mareo también cambiado. El nuevo espacio de Leli Rubiera es otra de las cosas que me ha gustado ver. Lo merece después de tantos con un magnífico trabajo. Se ve que el club va dando pasos adelante.

–¿Cómo valora la salida de Javier Fernández?

–Me da cierta pena la marcha de Javier por la relación personal que hemos mantenido durante el tiempo en el que he estado en el Sporting. Le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de haber trabajado en este club.

–¿Y la llegada de Orlegi?

–Ilusiona a toda la gente. Están modernizando todas las parcelas del club, trayendo además a muy buenos profesionales para seguir progresando y mejorando. Se ve que Orlegi no ha venido solo a poner dinero, viene a implantar un modelo de gestión para sacar el máximo rendimiento a Mareo y al Sporting. Los cambios siempre cuestan, pero a la vez activan a todo el mundo. Creo que al club le va a venir bien que se sume gente nueva, con ilusión y profesionalidad.

–¿Cómo ha visto a Abelardo?

–Le saludé y charlamos un poco. Es un placer coincidir con gente como él. Tuve la suerte de trabajar en el Sporting estando él en el primer equipo y yo siendo entrenador del filial. Lo considero un amigo. Se le nota muy ilusionado ante esta nueva temporada. Es la oportunidad de intentar poner al Sporting donde se merece, donde tiene que estar. Le veo con fuerza y sobre todo, con muchas ganas.

–¿Qué le parece el nuevo Sporting que está construyendo?

–Queda mucho. Esto acaba de empezar. Creo que la plantilla va a tener todavía muchas modificaciones, no podemos saber aún el equipo que va a iniciar la pretemporada. Es precipitado ahora opinar sobre eso. Más allá de las entradas y las salidas que vayan a ir produciéndose, lo más importante es que el club está dirigido por gente que tiene las ideas muy claras. Eso, si se mantiene, normalmente llega a buen puerto.

–¿Qué Segunda División espera?

–Va a ser muy dura. Cada año es más dura. A los que descienden de Primera hay que unirle esta temporada buenos equipos como el Eibar, otros clásicos como Zaragoza, Oviedo o Sporting a los que se les va a exigir estar ahí por prestigio y presión social, más recién ascendidos con historia como Racing y Albacete. Eso y otros con músculo económico como el Andorra o con muchos recursos como el Villarreal B. Va a estar igualadísimo. Igual más dura que nunca.

–Fue candidato a dirigir al Lugo y al Albacete ¿Cómo está ahora en lo personal?

–Tranquilo. Me ha tocado empezar la temporada sin entrenar y habrá que estar atento a noviembre o diciembre, que habitualmente son los meses en los que suelen darse más movimientos en los banquillos. Voy a provechar a desconectar un poco de todo hasta que se inicie la competición. A partir de la jornada 1 analizaré ya todos los partidos para analizar bien a los equipos, tener un conocimiento profundo de las plantillas y esperar mi momento.