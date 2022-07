Jorge David López (Turón, 1956) fue el primer canterano que salió de Mareo y llegó al primer equipo del Sporting. Crítico con la anterior gestión del club, manifestó públicamente que no vería más partidos del equipo en el que jugó, al no compartir la filosofía que se estaba llevando a cabo. Ahora, con la llegada de Orlegi, traslada sus impresiones y sus peticiones para el futuro a la nueva propiedad.

–¿Volverá a El Molinón?

–De momento sigo igual. La ilusión me la quitaron los que estaban y ahora tienen que hacer méritos para volver a engancharme. Ojalá acierten en fichajes y lo que tienen pensado. Será bueno para todos.

–¿Qué sensación le traslada Orlegi?

–Por el momento prudencia total. No estoy ni en contra ni a favor. El fútbol cambió. Se dice mucho eso de que son de fuera. Pero la propiedad que había era de aquí y dejó el club a un paso de bajar de Segunda. Está claro que Orlegi va a venir a hacer su negocio, como los que se acaban de ir. Estoy encantado con que ganen dinero, pero que dejen al equipo en Primera.

–¿Cómo valora su discurso en presentación?

–Veo bien su idea de profesionalizar. Seguro que hay gente válida de antes, pero otra que no hay por dónde cogerla. Se ve en la posición del primer equipo y de todos los equipos de Mareo. Algo falla y es necesario que hagan cambios, entiendo que marquen su hoja de ruta.

–¿Cuál es el principal vuelco que tienen que darle al club?

–Que lo deportivo funcione. Eso tiene que ir bien para que este proyecto vaya bien en lo económico. Es clave que el Sporting vuelva a ser el equipo de siempre, con gente de la casa, reforzada por gente de fuera que sume. Y para aplicar esa fórmula tiene que volver a funcionar la base.

–¿Cómo de prioritario ve recuperar la cantera?

–Lo veo fundamental. Veo más importante recuperar Mareo que el primer equipo, siempre que se mantenga en Segunda. Ojalá subamos, es lo que deseo, aunque creo que en cuatro años mínimo no lo conseguiremos.

–¿Hay paciencia para que salga gente de la cantera?

–Va a costar mucho que salgan jugadores jóvenes para el primer equipo. Hay que tener paciencia. Los equipos del fútbol de base, la gran mayoría, ya no quedaron primeros, como siempre. El Sporting ya no manda en el fútbol base de Asturias. Vi algunos encuentros del cadete y del juvenil y dejaban mucho que desear. En Mareo hay gente válida, pero no todos lo son. Entiendo que la nueva propiedad haga cambios, pero que se asesore con gente de aquí. Me gusta el regreso de Iñaki Tejada, un profesional muy válido que conoce lo que es Mareo y el club, es un acierto. Porque el Sporting siempre tuvo potencial, pero últimamente veías la alineación del primer equipo y solo veías uno o dos canteranos.

–¿Por qué jugador de la casa pasa el futuro del Sporting?

–Pedro Díaz. Ya está confirmado. Es un jugador fundamental en el Sporting. Y al resto hay que darles tiempo. Gragera no acaba de ser consistente; es un buen jugador, pero necesita un entrenador que lo sepa llevar y manejar. Por eso Abelardo, que es de casa y lo conoce, le podrá sacar un buen rendimiento. Además, mantendría a Pablo Pérez. Es un jugador ofensivo y constructivo, que le cambiaron su forma de jugar cuando pasó al primer equipo, a un juego más físico, de correr y defender. Contaría con él. También me gustan Guille Rosas y Gaspar Campos, que necesitaban acabar de explotar.

–¿Qué le parece que siga Abelardo al frente de la plantilla?

–Es un entrenador joven, pero con experiencia, y es sportinguista. Está en su casa, conoce bien cómo se puede llevar esto a buen término. No va hacer milagros ni él, ni si viniera, por ejemplo, Marcelino. Pero me parece un acierto su continuidad.

–¿Que más le pediría a Orlegi?

–Que no hagan muchos fichajes. Este año sí, porque es necesario, pero que se mantenga una base. Y que se recupere la imagen del Sporting. Es triste y no puede ser que haya jugadores que prefieran ir al Lugo, al Mirandés o a la Ponferradina.

–La nueva propiedad ha dicho que escuchará a los veteranos, pero que vienen con su propio método.

–Está bien que quieran escuchar a los veteranos, y seguramente lo harán, pero lógicamente harán lo que consideran que deben hacer. A los veteranos nunca se nos escuchó, nos tenían quizás más para una parte social. A mí, si me piden mi idea, no tengo problema en exponerla.