Ya es oficial. El Molinón es uno de los 15 estadios candidatos a ser sede del Mundial 2030 en el marco de la candidatura conjunta que preparan España y Portugal. Se confirmó ayer en una cumbre celebrada en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas, Madrid, a la que acudieron el Sporting, el Principado, el Ayuntamiento y la Federación Asturiana de Fútbol para conocer de primera mano los requisitos previos y recibir diferente documentación al respecto. De los 15 estadios que ahora se han presentado, la lista tendrá que reducirse a 11. Y hay un requisito que es fundamental. Todos los recintos tienen que tener un mínimo de 40.000 espectadores netos, o sea, capacidad para vender ese número de entradas. El Molinón solo cuenta ahora con 30.000 butacas, por lo que ayer también se abrió la hoja de ruta para estudiar una posible ampliación del coliseo gijonés de más de 10.000 butacas. La obra se espera amortizar con el retorno de la inversión de la Copa del Mundo a su paso por Asturias, que bordearía los 1.500 millones de euros. Además, gracias a las últimas ampliaciones de equipos, en cada estadio se jugarían mínimo cinco partidos. La decisión de si se emprenden o no las obras se debe tomar en pocos meses.

El presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, fue el hombre fuerte del club ayer en la reunión de Las Rozas. "Esta es la candidatura de toda Asturias, de Gijón y del Sporting. Es ganadora", aseguró Guerra, que aludió a la condición del feudo rojiblanco de ser el más antiguo de España. "Es el más icónico. Ha sabido envejecer y evolucionar y va a seguir haciéndolo para ser sede del Mundial", valoró el rojiblanco, muy satisfecho por el apoyo institucional. "Hemos expresado el compromiso unitario desde la instituciones, la afición y el club", manifestó.

Sobre las obras, están a la espera de analizar la documentación. "Hemos venido como una sola candidatura, la de Asturias. Tenemos el apoyo de todas las instituciones, desde el Principado al Ayuntamiento", recalcó. También se le preguntó por la propuesta fuera de plazo que hizo el Grupo Orlegi para estar en la lista. Aprovechó en su respuesta para mandar un mensaje a la afición tras la subida de abonos. "No podíamos dejar pasar la ocasión. No me canso de agradecer el apoyo de la afición, a pesar de las difíciles decisiones que hemos tenido que tomar", afirmó.

Por parte del Principado estuvo la directora general de Deportes, Aída Nuño. "Ahora es el momento de estudiar y analizar toda la documentación. Toca trabajar con rigor y seriedad. Y eso es lo que haremos con el club, el Ayuntamiento y la Federación", apuntó. José Ramón Tuero, el concejal de Deportes, fue el representante municipal en Madrid. "La reunión es un punto de partida. Los detalles que se dieron ya eran conocidos", valoró en referencia a las obras que habría que hacer para ampliar El Molinón, que tendría que superar los 40.000 espectadores.

El coliseo rojiblanco no es el único que no cumple ahora mismo con el aforo. Tampoco lo tienen Riazor (La Coruña), Balaídos (Vigo), La Romareda (Zaragoza), La Rosaleda (Málaga) ni el Enrique Roca, lo que era antes la Nueva Condomina de Murcia. "Tenemos que ver quién hace las obras, cómo se financian. El Ayuntamiento puede colaborar, pero no asumirlas enteras. Era importante estar aquí", explicó.

"Poder acoger cinco partidos en Asturias del Mundial sería todo un hito. Ahora hay que ponerse a trabajar", reconoció José Ramón Cueto Lobos, el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, sobre el camino que se abre ahora. Un camino importantísimo para la ciudad y para Asturias que podría culminar en que El Molinón acogiera su segunda cita mundialista tras la de 1982.