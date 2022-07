"Hay que decir ojalá. Tenemos el deseo, pero las obras que hay que hacer son importantes y el Ayuntamiento no puede hacerlas solo. De la misma forma tengo claro que El Molinón es de Gijón". Con esas palabras se expresó ayer la alcaldesa, Ana González, respecto a la candidatura de El Molinón para acoger partidos del Mundial de 2030 en el caso de que la Copa del Mundo se organice en España y en Portugal. Se refirió la primera edil a la ambiciosa reformar que habría que llevar a cabo en el municipal gijonés para aumentar su aforo. Uno de los requisitos sine qua non es que los estadios tengan un mínimo de aforo de 40.000 espectadores. Es decir, la capacidad para vender ese mismo número de entradas. Por tanto, en El Molinón habría que hacer una ampliación de butacas considerable para aumentar su aforo hasta casi los 42.000 o 43.000 espectadores. El aforo actual del estadio es de 30.000.

"Ojalá podamos, pero la inversión es importante y la ciudad tiene otros frentes abiertos. En todo lo que podamos colaborar, lo haremos. Hay que mandar un mensaje de ilusión, pero desde cierta prudencia", valoró la primera edil de Gijón. Mientras David Guerra, presidente del Sporting, volvió ayer a valorar esta posibilidad. "Estoy convencido de que con el apoyo institucional podemos lograrlo. No me imagino un Mundial en España sin que El Molinón esté presente. Asturias merece estar representada", explicó el presidente ejecutivo del club rojiblanco. "Las exigencias son muchas. Vamos a juntarnos con las autoridades para evaluarlo al detalle", comentó. "El Mundial es una enorme oportunidad para tener el impacto social y económico que todos deseamos. Venimos de un encuentro con empresarios y todos decimos lo mismo. No solo es un estadio, sino todo el impacto que tendría Gijón y Asturias de tener una competición así. Eso repercutirá en la hostelería y en el posicionamiento de nuestras empresas", zanjó Guerra.

También volvió a expresarse ayer sobre el tema la directora general de Deporte del Principado, Aida Nuño, que estuvo presente en la reunión celebrada hace dos días en la sede de la Real Federación Española de Fútbol de Las Rozas (Madrid) para oficializar junto al Sporting, el Ayuntamiento y la Federación Asturiana la candidatura de El Molinón. "Era una reunión iniciática. Ahora tenemos que analizar los requisitos junto al club y al Ayuntamiento de Gijón, que es el dueño del campo. Sería una gran noticia que Asturias fuera sede. Hay que analizar todo, y aunque es preliminar, hay mucha ilusión en todos", valoró.