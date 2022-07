El secreto del éxito de Orlegi, la compra del Sporting, los planes que tuvo el grupo antes de recalar en Gijón, la rivalidad con el Grupo Pachuca, nuevos propietarios del Oviedo y mucho, y la multipropiedad de clubes en fútbol azteca. De todo eso habló Alejandro Irarragorri, el presidente del Grupo Orlegi, en una entrevista que concedió el mexicano al periodista David Faitelson de "ESPN".

El secreto del éxito de Orlegi, la compra del Sporting, los planes que tuvo el grupo antes de recalar en Gijón, la rivalidad con el Grupo Pachuca, nuevos propietarios del Oviedo, y la multipropiedad de clubes en fútbol azteca. De todo eso habló Alejandro Irarragorri, el presidente del Grupo Orlegi, firma dueña del club gijonés, en una entrevista que concedió el mexicano al periodista David Faitelson de "ESPN".

Aspiraciones a ser presidente de la Federación Mexicana. "No aspiro a ello. No creo que tenga nada que aportar para mi grupo, para mí, ni para los míos en esa posición. Hay gente que está mejor preparada para llevar esa responsabilidad. Estoy muy lejos de ello".

Sobre la multipropiedad de clubes en México. "La multipropiedad no está en contra de las leyes. En España puedes tener hasta el cinco por ciento de diferentes equipos y controlar a uno. El reglamento lo permite. Lo que yo pienso sobre la multipropiedad, en particular en México, es que no es el escenario ideal, pero también creo que escenario ideal es tener mejores dueños. Para eso tenemos que trabajar en cambios estructurales".

Venta de Atlas. "Si aparece un buen dueño, es bueno para el club y bueno para el fútbol mexicano seguramente. ¿Por qué no? En mi plan está seguir las reglas. Hay un acuerdo en la asamblea de que vamos a terminar con la multipropiedad en 2026. No es un tema de decreto. Es construir las bases. Lo que pase, ya lo veremos".

Sobre si Atlas es la prioridad. "La prioridad está en cada una de las empresas que tenemos que gestionar. Cada club genera sus ingresos, toma sus decisiones y ataca su día a día".

La relación con Jesús Martínez, del Grupo Pachuca. "No le tengo odio, sino respeto. Él tiene sus formas y su consecuencia. Le invité a debatir públicamente de las diferencias que a él le gusta hablar en los pasillos y no lo ha querido hacer. Entiendo sus razones y le deseo lo mejor. Nos enfrentamos pocas veces en la cancha, gracias a Dios, aunque parece que van a ser más porque vamos a competir en España. Sean bienvenidos, porque es un grupo que tiene éxito y ha construido cosas a su manera".

Fórmula Orlegi vs Pachuca. "No soy quién para juzgar su fórmula, trabajo en la nuestra para mejorarla. Si somos parecidos o no, lo desconozco. Yo no uso bigote, ni nada . Creo que es una persona que ha logrado muchas cosas. Merece mi respeto, pero tenemos fórmulas diametralmente opuestas. Eso nos tiene en una situación encontrada. No le tengo rencor y si él lo tiene hacia mí habría que preguntárselo a él".

La compra del Sporting. "Era un viejo sueño. Buscábamos una liga que tuviera una historia diferente y también un presente. Que estuviera sustentada en otras bases y que fuera evolucionada. La Premier League evolucionó en los noventa y la Liga española evolucionó a una nueva realidad en el 2015. Buscamos en ambas. No fueron menos de diez distintas oportunidades que analizamos a mucha profundidad y muy establecidos ya tanto en España como en Inglaterra. Necesitábamos un equipo que tuviera una gran historia y un pasado fuerte, pero también una necesidad. De otra manera no hay nada que podamos agregar a la ecuación. Y que tuviera una gran comunidad, me refiero a afición y a empresas, que pudieran soportar al equipo. Vimos otras opciones, pero la oportunidad se dio en el Sporting, que tiene un pasado increíble, un presente complejo, pero un maravilloso futuro. No había mucho que pensar. Fuimos a por ello.

Críticas que recibe. "No somos ‘monedita de oro’ para caerle bien a todos. Tenemos un estilo diferente. No sé sí mejor o peor. Rompimos muchas cadenas de beneficiarios y situaciones que creo que no beneficiaban las estructuras del fútbol. Me gusta agarrar el toro por los cuernos y eso siempre genera empatías. Lo entiendo. Lo que duele es cuando se usan términos o palabras de corrupción cuando no existe tal cosa. Y si existe, que la demuestren. Eso es lo que me parece que hace falta un estudio más profundo antes de decirlas. Sí a toda la libertad de expresión, pero con responsabilidad".