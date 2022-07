"No es una locura pensar en El Molinón con cuarenta mil espectadores"

José Ramón Tuero (Gijón, 51 años) avala la candidatura de El Molinón para que sea sede de la Copa del Mundo de fútbol de 2030. Se expresa convencido de la decisión: «Teníamos que intentar estar en el Mundial». Es optimista, y derrocha ese mismo sentimiento cuando estima el enorme impacto económico y social que podría tener en la ciudad y en toda Asturias la presencia de Gijón en un Mundial. Pero a la vez se muestra prudente, consciente de que se necesita un importantísimo esfuerzo económico.

–¿Qué sensaciones le está causando el Grupo Orlegi?

–Están demostrando que son profesionales cualificados en el fútbol profesional, como se decía. Pero hay que pedir paciencia: acaban de aterrizar, vienen de otro país e incluso de otro continente… Hay que darles margen. Han tomado decisiones que pueden ser más o menos polémicas. El Ayuntamiento irá con ellos de la mano, como ha sucedido siempre.

–La campaña de abonados ha sido potente y muy arriesgada.

–Es un hecho objetivo que ha habido subidas muy importantes. Todos tenemos familiares o amigos que se están pasando a los fondos y que llevaban décadas en la grada este. Es una medida polémica. Pero tienen toda la potestad del mundo para hacerla. En una época de recesión o de crisis subir más de un 100% de los abonos y en algunos casos son subidas muy importantes. Pero hay que respetarlo.

–David Guerra justificó las subidas porque dice que ayudarán a mejorar el tope salarial y a hacer un proyecto más competitivo tras verse reducido el límite varios millones.

–Es evidente que el Grupo Orlegi no toma esta medida por gusto, sino porque necesitan dinero. Una subida razonable podría ser necesaria tras varios años sin subida; quizá esta para algunos pudo ser excesiva.

–¿Ha renovado su abono?

–Sí. Estoy en la grada norte y a mí no me ha subido mucho. Llevo ahí ya 20 años desde que vine de León. Estuve con mis padres de crío. Yo no me muevo de la norte.

–¿Ha vuelto a hablar con Javier Fernández?

–Sí. Yo tenía y tengo una buena relación con él; intento tenerla con todos los dirigentes de la ciudad. Con los años entablas cierta amistad.

–El final por todo fue muy duro, con fuertes protestas contra su gestión. Hay, en cambio, quienes piensan que las críticas fueron demasiado fuertes.

–Seguramente... Pero hay una losa de treinta años de gestión donde el balance no es bueno. Javier y la era Fernández, nos guste o no, es pasado. Ahora nos toca mirar al futuro. Hay que llevarse bien con todo el mundo. Decir lo que piensas. Y trabajar en pro de la ciudad. En ese sentido con Javier no he tenido ninguna queja.

–La candidatura para que El Molinón sea sede del Mundial 2030 es un proyecto ilusionante.

–Alejandro (Irarragorri) llamó a la Alcaldesa. Le preguntó qué le parecía la idea. El jueves estuvimos en Madrid. Ya solo con ver Gijón el mapa de las 15 sedes… ¡Gijón tiene la obligación de estar ahí! Al menos estar... Luego veremos si podemos ser o no sede. Estamos viendo muchos ejemplos del impacto que tiene la ciudad: el torneo de ATP de tenis, el ajedrecista indio Gukésh, que ha reportado noticias sobre la ciudad en India, los Barbarian en rugby no llenaron El Molinón, pero tuvieron mucha repercusión mediática en todo el mundo. Gijón suena. Gijón está ahí. Somos una referencia. Y sobre todo en el deporte. Por eso teníamos que intentar estar en el Mundial de España y Portugal. Ahora tenemos dos meses para analizar si podemos o no.

–¿Cuál es el mayor escollo?

–El mayor problema es la ampliación del aforo de El Molinón. Pero ese problema no lo tiene solo Gijón con la candidatura de El Molinón, lo tienen también hasta seis sedes más. Lo demás por lo que hemos ojeado del jueves a hoy, lo cumplimos. Y en lo demás hay cierta flexibilidad. Por ejemplo, en los hoteles. Pero el principal escollo está en ampliar el aforo a unos 40.000 espectadores o algo más, ahí no son flexibles... Es mucho dinero.

–¿Cuánto?

–No lo tenemos cuantificado. Tenemos un anteproyecto, de 2009. Ya entonces presentamos la candidatura. Pero a España, que también iba con Portugal en la candidatura Ibérica, no le dieron el Mundial. Y si al final vamos, necesitamos buscar financiación. El Ayuntamiento podría colaborar, pero poco. Pero necesitaríamos financiación estatal, autonómica, federativa y del Sporting, obviamente.

–Hablamos de millones. ¿Confía en conseguir ese dinero?

–La obligación es estar ahí. Hablamos de cientos de millones de espectadores que verían a Gijón como sede de un Mundial. Al final eso no se retribuye en un día: no quiere decir que al día siguiente se recupere la inversión, y vengan, de repente, mil visitantes a la ciudad. Tenemos un clima cada vez mejor. Y la potencialidad que tiene este municipio turísticamente.

–¿Económicamente es rentable?

–Desde luego el reporte que tendría la ciudad a medio plazo superaría con creces lo invertido. El otro día nos comentaban de un retorno para Gijón, pero también para Oviedo, para Asturias, para las alas, hasta en León. Pero, claro, “manca” poner x millones dentro de 4 o 5 años.

–¿Y El Molinón está preparado para acometer esa reforma?

–Sí. Lo que pasa es que luego tendríamos un campo de 40.000 espectadores. Ojalá el Sporting esté en Primera y podríamos tener un aforo medio de unos 30.000 espectadores. En Segunda el aforo medio eran de 18.000 espectadores en años regulares. Con ilusión en Primera no es una barbaridad ni ninguna locura pensar en El Molinón con 40.000 espectadores. Además, puede acoger otros espectáculos, conciertos...

–¿Se han reactivado los contactos para la recompra de Mareo?

–Acaban de llegar. Esto ha cambiado para todos: periodistas, Ayuntamiento… Las ideas iniciales que tenía el anterior consejo no son las mismas, imagino, que las que tenga el nuevo.