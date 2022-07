Pol Valentín y Pablo Insua fueron presentados este mediodía en El Molinón como los dos primeros fichajes en ser expuestos de la era Orlegi. “Estamos ilusionados con el proyecto”, recalcaron los dos defensas. El acto fue liderado por Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales, sin la presencia de miembros de la dirección deportiva del Sporting. Miguel Pedrajo, agente de Insua, también estuvo en la sala de prensa del estadio siguiendo la presentación.

Pablo Insua: “Estoy agradecido e ilusionado. En pocos días ya se ve la clase de club y ciudad en la que estamos. Con ganas ya de que empiece la competición y disfrutar del Sporting”.

“La primera semana ha ido muy bien, recargando las baterías como es normal con mucho trabajo físico. Abelardo nos ha tratado muy bien y estoy muy cómodo".

"Cuando supe del interés del club es importante que un entrenador te llame y te explique su proyecto, y más un perfil como Abelardo. Es un plus para decidirte”.

“Están trabajando chicos que vienen del filial en mi posición con un nivel muy alto e imagino que vendrá más gente para la posición, pero eso no me supone una motivación extra, yo ya me auto motivo para dar el máximo siempre."

Pol Valentín: “Estoy súper ilusionado de estar aquí, en un club grande como el Sporting. Con ganas de demostrar porqué me han fichado”.

“Lo que más me ha sorprendido es la cantidad de gente que mueve el Sporting. Dónde me ponga el míster voy a competir y dar el máximo”