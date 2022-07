Emotiva despedida de Pablo Pérez: "Me siento muy orgulloso; gracias a todos"

Y "Pablín, como le llamaron todos, como le conocen todos en el fútbol y fuera del fútbol, rompió a llorar nada más comenzar el acto: fue tras las palabras de su madre, quien recordó los orígenes de aquel niño que con solo 3 años ya correteaba en su casa detrás de un balón junto a sus primos. Hoy se despidió como una leyenda. Lo hizo además con un homenaje de altura. Porque la sala de prensa de El Molinón se quedó (muy) pequeña. No había sitio para todos los que quisieron estar junto a Pablo Pérez en el día de su adiós: ahí estaban sus últimos compañeros, ahí estaban también alguno de sus ex compañeros, siempre amigos (Lora, Canella,...), su familia, su novia, su representante de toda la vida, Gelu Rodríguez, su padre en el fútbol, Abelardo, o Leli Rubiera, histórico ex jefe de prensa del club rojiblanco. También Gerardo García, quien siguió el acto en primera fila y muy cerca del Pitu.

Con la sala abarrotada, y tras un vídeo muy emotivo realizado por el departamento de comunicación del Sporting y la presentación de Joaquín Alonso, salió Pablo a dar las "gracias", la palabra más repetida, y a despedirse de la que siempre será su casa: Se va con honores y como capitán aquel niño despistado, carismático y noble que se ganó el cariño de todos. "Jugar un partido con el Sporting era sueño, pues imagina jugar 190. Estoy orgulloso".