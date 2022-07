David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, confirmó en la presentación de Gio Zarfino y Juan Otero que el Grupo Orlegi trabaja en una ampliación de capital, que será próxima. "Daremos más información al respecto de la ampliación de capital en los próximos días y el objetivo es que tenga una repercusión cuanto antes en nuestras finanzas y en lo que respecta a la situación del límite salarial".

Guerra también explicó que el Sporting no malvenderá a sus principales activos en el mercado. "Vamos analizando el mercado según avanza para concretar si una venta es necesaria", comentó. "Tenemos que analizar qué necesidades deportivas tenemos y qué capacidad tenemos para traer el talento, y todo eso lo ponemos en la balanza para saber si podemos retener a nuestro talento actual. Sí consideramos al Sporting como un gran club que no se corresponde con el lugar de la temporada pasada. Pedimos a los jugadores compromiso con la situación que tenemos y los objetivos que nos marcamos y eso significa sentirse parte de la organización. Si hay otras intenciones por parte de los jugadores las atenderemos, como es lógico, pero no vamos a valorar a los jugadores por debajo de lo que entendemos ni dejaremos a nadie por debajo de la valoración que nosotros le damos. En base a todo esto vamos a tomar nuestras decisiones, no vamos a malvender a ningún jugador. Cada jugador tiene un valor y es lo que esperamos de todo aquel comprador que venga a llamar a nuestra puerta", señaló Guerra.