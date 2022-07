Orlegi abre la puerta a la vuelta del Sporting a México: "Es algo que podríamos generar"

"Quieren regresar y creo que es algo que podemos generar". Así se expresó Alejandro Irarrragorri, el propietario del Grupo Orlegi, que abrió la puerta a que el Sporting pueda jugar algún partido en el futuro en México. Lo dijo recordando la histórica gira que protagonizó el conjunto rojiblanco en 1953 y que le llevó a Cuba y a México a jugar varios partidos. En el país norteamericano, los asturianos jugaron tres partidos: contra el Chivas, el junto a Santos Laguna equipo que también lideran los mexicanos. Hizo estas declaraciones recordando aquella gira que protagonizó el Sporting en 1953 y que le llevó a Cuba y a México. Una gira que presenciaron decenas de asturianos, uno de ellos Fernando Ruivilla Sánchez.

De México, Fernando Ruivilla Sánchez conserva el acento, la piel tostada y un depósito de recuerdos como para escribir un par de novelas. De sus vivencias, hay una que guarda especial cariño y que aconteció en el verano de 1953. Ruivilla Sánchez fue uno de los asturianos que presenciaron en primera persona el partido que enfrentó al Atlas de Guadalajara con el Sporting, como parte de aquella bizarra gira de pretemporada que disputaron los asturianos por Cuba y México. Ahora, 69 años después, y con los dos clubes compartiendo al Grupo Orlegi como dueño, ese duelo podría repetirse el año que viene, en el 70 aniversario, de nuevo en México. Así lo dejó entrever hace dos días Alejandro Irarragorri. "Quieren regresar a jugar y es algo que podemos también generar", aseguró.

"Sería muy bonito que ese partido pudiera volver a repetirse", cuenta Ruivilla, que relató su vivencia en una carta al director publicada en LA NUEVA ESPAÑA. La historia de Ruivilla es una de tantas que se puede leer en la mirada perdida de la estatua "La madre del emigrante". Nació en Llanes en 1938, plena Guerra Civil. Su único recuerdo de su infancia en Asturias es verse a sí mismo comiendo chorizo en las escaleras de la casa de su tía. Poco más, porque con tres años Fernando y Carmen, sus padres, tuvieron que echarse al Atlántico. Con la guerra en España terminada, a su padre querían alistarle en la División Azul. Encontraron refugio en Ciudad de México, donde vivía desde hacía años su abuelo, que tenían varias gasolineras. ""Mi vida allí fue bastante buena. Estudié, acabé el preparatorio e hice la carrera de comercio. Tuve una infancia feliz", recuerda Ruivilla.

Del Sporting casi por ósmosis familiar, Ruivilla pudo ver por primera vez a su equipo en 1953. En aquel año, el Centro Asturiano de La Habana y el de la capital mexicana decidieron organizar una gira en ambos países para el equipo de la región que hubiera terminado en mejor posición en la temporada 1951-1952. El Sporting había quedado ese año séptimo en Primera División. Tras un agotador viaje desde Madrid, con escalas Amsterdam, Niza, Francfort, Bruselas, Nueva York, la expedición rojiblanca llegó primero a La Habana, donde toda la plantilla fue recibida como reyes. Como anécdota de aquel viaje, el presidente de la época, Paulino Antón, tuvo que marchar del país caribeño amenazado de muerte por los fieles de Fidel Castro. Y eso que, por entonces, la voz cantante en Cuba todavía la llevaba Fulgencio Baptista.

El Sporting de los Medina, Sierra, Prendes, Tamayo y Sánchez, entre otros, jugó tres partidos en Cuba y ganó los tres. De allí, pusieron rumbo a México donde jugaron contra el Guadalajara, el propio Atlas y la selección nacional que un año después disputó el Mundial de 1954. Cuenta Ruivilla que al partido contra el Atlas fue con toda su familia. "No recuerdo mucho del partido. Sí que recuerdo que en el duelo contra México se decía que el Sporting jugaba mejor con el campo mojado y mi padre deseó en alto que orbaya. Un señor de delante le contestó que ‘para ir a rozar’", cuenta el llanisco, en referencia a la cantidad de asturianos que había en aquellos duelos.

De aquellos partidos, Ruivilla Sánchez conserva una foto firmada por todos los jugadores de la época. "Compré la foto y fui uno por uno en el Centro Asturiano a que me dieran su autógrafo", dice con cariño. Hoy, Ruivilla Sánchez vive en Llanes. Regresó a España en 1972, primero a Madrid y luego a Asturias ya en 1992. Se casó con Cecilia Inés Rodrigo en 1964. Lo hizo por poderes, con su mujer en Asturias y él en México. De aquella, que los españoles llegaran al país azteca no era sencillo. En México estuvo el gobierno en el exilio de la Segunda República y no hubo relaciones diplomáticas hasta el final de la dictadura.

Ahora, 69 años después de aquella gira, Ruivilla Sánchez ha tenido hijos y varios nietos. Y aunque mucho tiempo ha pasado, los cambios recientes en la historia del Sporting no hacen imposible que uno de los encuentros más extraños de toda la historia del club pudiera volver a repetirse. Pocas cosas harían más ilusión a este asturiano, uno de tantos que creció en el exilio americano y que conservó sus raíces gracias a su familia y a una de las cosas más importantes en la vida de un hombre: su equipo de fútbol.

