El Sporting ultima la venta de Manu García: el mediapunta, a un paso de ser traspasado al Aris de Salónica

La venta de Manu García al Aris de Salónica está ya en su fase final. En las últimas horas la operación se ha agilizado, llegando a un punto donde tan solo faltan flecos para que se cierre la gestión, tal y como confirman fuentes próximas al club heleno a LA NUEVA ESPAÑA. La entidad griega elevó su primera propuesta en los últimos días, llegando a presentar a Mareo una nueva oferta de unos dos millones de euros, según fuentes cercanas a las negociación. Otras fuentes apuntan a que la oferta, en la que habría varias variables, podría ser incluso mayor (por unos tres millones o más) con la suma de esos condicionantes. Esas variables y los tiempos del pago son claves.

El centrocampista cuenta con una oferta del club heleno para las siguientes cuatro temporadas, tal y como avanzó este periódico. La gestión, en cualquier caso, no está cerrada al cien por cien. Faltan términos aún por discutir para llegar a un acuerdo total. Por eso, el canterano tiene muchas opciones de subirse esta mañana al avión con destino a Alicante, ciudad donde el Sporting realizará un "stage". Mientras no haya un ok definitivo, Abelardo podría tirar de él. Incluso volver a contar con minutos el sábado en el "bolo" contra el Cartagena. Manu, de hecho, ya formó parte del amistoso ante el Racing de Santander.

El canterano, mientras, aguarda a la resolución de la operación, aunque fuentes cercanas al club griego confían en que esos flecos se resuelvan pronto y puedan cerrar la negociación enseguida. Por el momento, Manu está implicado con el proyecto que está realizando Orlegi y a la espera de que se cierre la venta. La propuesta que tiene sobre la mesa es potente en el plano deportivo por la opción de jugar en Europa, también en el plano económico. El entrenador del Aris de Salónica, Germán "Mono" Burgos, apuesta fuerte por el jugador del Sporting, con muy buenos informes sobre las condiciones del futbolista asturiano, que ha sido recientemente internacional absoluto.

El centrocampista no ejecutó este mercado la cláusula de salida a otro club de Primera, que vencía el pasado 15 de julio, ante la falta de intereses reales de entidades que resulten atractivas por proyecto deportivo, más allá de sondeos con carácter superficial. El Elche, que el pasado enero pujó por Pedro Díaz, presentando una oferta formal por su fichaje, lo tiene en su radar. Pero, de momento, ese interés o seguimiento no se ha consolidado con una oferta seria, pese a los esfuerzos de los agentes del jugador, representado por Amadeo Rengel, que también lleva las gestiones de Bryan Gil.

El Sporting, por su parte, ha mostrado una actitud fuerte, sin mostrar necesidad de vender de forma forzosa. Aunque su tope salarial se ha visto menguado, se ha mostrado reacio a desprenderse del jugador por debajo de su valor.