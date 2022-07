La bomba estalló a las dos de la tarde, hora Argentina. ¿Por qué en Argentina? Pues porque la noticia sobre el fichaje de Cali Izquierdoz por el Sporting la contó, a traición, explican en el país sudamericano, Mauricio "Chicho" Serna, directivo de Boca Juniors. "Él nos ha pedido ser transferido, nos ha pedido irse a jugar, tiene la posibilidad muy clara de irse a jugar a España, al Sporting de Gijón, y en próximas horas estará cerrando todo el tema para que Izquierdoz siga su carrera en España", comentó. Izquierdoz, capitán de los xeneize, ultima su llegada al Sporting. Formó parte del Santos Laguna cuatro años, club del Grupo Orlegi y, por tanto, hermano del Sporting. A sus 33 años, tiene una oferta por dos temporadas, según fuentes próximas al futbolista. Relatan en Argentina que Izquierdoz no quería (por nada en el mundo) que se desvelara la información, pero que los directos de Boca lo hicieron "a mala fe". La información destapada por un dirigente importante del histórico argentino llegó justo cuando la expedición rojiblanca concluía con los estiramientos en el gimnasio de la Finca Golf Resort de Algorfa para dirigirse al campo número 2, causando una profunda sorpresa en los dirigentes del Sporting desplazados a Alicante, Gerardo García y David Guerra, extrañados con la revelación. No está todo cerrado para fichar a Izquierdoz, pero podría incluso desplazarse al mismo "stage". La otra noticia estuvo en Manu García. Se visitó de corto, bajó al campo y no se entrenó. Lo siguió en una silla y junto a Gerardo y Guerra. Su salida el Aris de Salónica solo está pendiente de la firma. Poco más. La venta se fija en unos 3,2 millones, el Sporting podría guardarse un 25% de una futura venta. El futbolista todavía no tiene el "ok" para volver a Gijón.