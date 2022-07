Jornada trepidante en el Sporting: se va Manu García y llega Jony

Todo sucedió en apenas cuatro horas, entre las once de la mañana y las tres de la tarde. En ese impasse de tiempo, la calma que se respira en La Finca Golf Resort de Alforja se transformó por el movimiento que provocó el acelerón que ha dado desde el "stage" de Alicante el Grupo Orlegi, liderado por Gerardo García, al proyecto deportivo del Sporting. Las caras largas y la charla de despedida tras el adiós de Manu García, rumbo a Asturias, previo paso a Salónica para firmar cuatro años por el Aris del Mono Burgos, se convirtieron en rostros de alegría entre los expedicionarios con la llegada repentina de Jony Rodríguez al lujoso hotel donde estos días se aloja el equipo rojiblanco.

"Fueron años difíciles, no ayudó nada para que todo fuera bien. Yo creo que el primer año hubo momentos muy buenos, el segundo el equipo hizo un año espectacular, con mejores y peores momentos, pero me voy con la espinita de no haber jugado con El Molinón lleno. Al final disfruté seis meses de jugar en El Molinón y eso quieras o no tampoco ayuda", comentó ayer Manu García a los medios informativos presentes antes de subirse a un taxi rumbo a un avión con vuelta Asturias. En los próximos días volverá a Grecia. "Voy a disfrutar de una Liga, ciudad y cultura nueva", añadió el ovetense.

Mientras Manu abandonaba la concentración del Sporting en Alicante y el estrafalario presidente del Aris de Salónica, Theodoros Karipidis, publicaba en sus redes sociales una conversación de índole privada con Manu García, Jony aterrizaba en el aeropuerto. El extremo podría llegar en calidad de cedido, aunque no se descarta otras opciones. Hoy su regreso al Sporting, cantado desde hace meses, podría hacerse oficial. Quedan temas burocráticos. Poco más. En principio, su contratación será a largo plazo. En la negociación se trabajó en un contrato de cuatro temporadas. La vuelta del futbolista natural de Cangas del Narcea se produce tras la confirmación del traspaso de Manu al Aris de Salónica, operación que se cierra por unos 3.2 millones de euros, cifra que podría subir con una serie de cláusulas, según apuntan fuentes próximas a la entidad griega.

Así, el Sporting, acuciado por una deuda de unos siete millones logra un fichaje estratégico como es la vuelta del símbolo de los Guajes. Jony también ha hecho un enorme esfuerzo para regresar tras renunciar a mucho dinero.

Pero cumple así su deseo de volver a su casa, volver a reunirse con Abelardo, el entrenador que más rendimiento le ha sacado en toda su carrera, y llega con el afán de sentirse otra vez ese líder dentro del campo después de la infructuosa cesión la pasada campaña por distintos problemas físicos. Jony podría tener minutos el miércoles en el amistoso que se jugará en Mallorca. Esa es la intención de todos. Antes, una vez que se confirme su fichaje, se sumará a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, iniciando así la pretemporada.