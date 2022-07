El Levante y Villalba se reunirán para cerrar su cesión al equipo valenciano

Los asesores de Fran Villalba y el Levante tienen previsto reunirse mañana para avanzar en la posibilidad de que el centrocampista llegue al club granota en calidad de cedido. La reunión podría celebrarse de forma presencial en Valencia. Incluso se valora que al mismo encuentro acuda el propio futbolista, algo que no está confirmado. David Pirri y David Rivas, agentes del jugador, están al margen de las gestiones. Las llevan otras personas.

El jugador se encuentra estos días ejercitándose en las instalaciones de Mareo. El futbolista prefirió no forzar y quedarse fuera del "stage" por unas molestias en el quinto metatarsiano. Conocido el interés del Levante en los últimos días, ha trasladado a sus agentes que su prioridad es firmar por el club valenciano. De esta forma, regresaría a sus orígenes, a su casa y, tras muchos años fuera, volvería con los suyos.

El interés de Felipe Miñambres, director deportivo del Levante, por el jugador es potente. De hecho, su gusto por el talentoso futbolista viene de años atrás. Villalba le encaja en su idea. Mehdi Nafti, el técnico del equipo valenciano, también ha dado el visto bueno a la operación. Ayer, Quico Catalán, presidente del club granota, confirmó el interés al ser preguntado en la presentación de Joan Femenías y Wesley Moraes por las opciones de fichar al jugador del Sporting, después de que LA NUEVA ESPAÑA adelantara en su edición digital las negociaciones abiertas entre entidades. "Es un buen jugador. Es uno de los nombres que hay sobre la mesa", comentó Catalán.

El ejecutivo del Levante afirmó que antes de afrontar la operación primero deben aligerar la plantilla. "Primero tienen que salir jugadores", afirmó. Miñambres puso en marcha las gestiones después de informar a los agentes del jugador de su interés en fichar al futbolista. El responsable del área deportiva granota es consciente de que Villalba es una oportunidad de mercado. La situación del futbolista en el Sporting es muy compleja, difícil de sostener. El malestar del valenciano es muy importante, buscando una salida de forma activa y con celeridad, sin ningún tipo de implicación con el proyecto. Sucede por un lado que después de unas gestiones ruinosas por parte de sus agentes con Javi Rico, percibe en el Sporting menos de la mitad de lo que ganaba en el Birmingham. Aunque en el área deportiva rojiblanca lo consideran un buen jugador, no es imprescindible para Abelardo Fernández. El técnico gijonés trabaja en un cambio de sistema: quiere jugar con dos delanteros. Villalba no le encaja en la posición de pivote. Tampoco le encaja su estilo. De hecho, fue suplente en los decisivos encuentros del final de la pasada campaña tras la llegada de Abelardo al banquillo rojiblanco. Miñambres y Catalán saben que sacar al jugador del Sporting no será complicado.

La fórmula que plantean es una cesión, con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Cubrirían la ficha del jugador, que es de rango medio, y se estudia pagar una pequeña cuantía al Sporting por la cesión. Aunque tras el descenso a Segunda el Levante es competidor directo, el área deportiva entiende que es una posibilidad para ganar músculo financiero, y que el mediapunta tenga protagonismo y su valor crezca. Hay otras entidades interesadas, pero ninguna ha entrado con la fuerza del Levante. Sí se ha producido algún sondeo. El Granada, por ejemplo, lo tiene en su radar tras la salida de Luis Milla al Getafe.