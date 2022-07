El Sporting ha pinchado en su duelo de pretemporada más complicado hasta la fecha (1-0). Pese a una semana muy exigente en el plano físico por las elevadísimas temperaturas que ha tenido que soportar la expedición rojiblanca en Algorfa, con máxima de cuarenta y cinco grados y una media de unos cuarenta cada día, los de Abelardo no han podido con una Mallorca que se ha impuesto a los 13 minutos de dar comienzo el encuentro.

El rápido gol no ha hundido a los rojiblancos, que han hecho una digna primera parte tratando de buscar el gol. Djuka estuvo a punto de lograr el empate en un tiro que finalmente no encontró la portería rival. Quién también estuvo muy acertado fue Cuéllar, que impidió que el Mallorca aumentará distancia en el marcador tras un impecable tiro de Kang In.

La siguiente prueba para los de Abelardo tendrá lugar el sábado 30 ante la Ponferradina (19.00).