"Pagar 200 millones por fichar a un jugador es ridículo y exagerado"

Rafel Sastre (Binisalem, 46 años) acude a la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, en Mallorca, para, en cierto modo, visitar parte de su pasado. Juan Pablo se despide de él con un cariñoso abrazo. Joaquín se hace una foto. Luego, habla con LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Muchas caras conocidas?

–Quedan cuatro o cinco... Pichu (Cuéllar) como jugador. Juan Pablo, Gonzalo (Revuelta), Lobelle, Jorge...

–¿Cómo le va en Mallorca?

–Bien. Estoy en un negocio familiar. En una panadería. Era de mis padres.

–No es habitual esos esfuerzos en un exjugador con la vida hecha.

–Yo no gané tanto dinero como para no hacer nada. Y es un negocio familiar. Lo quiero. Jugué al fútbol gracias a él: trabajando ahí tenía libertad y podía entrenar. Lo quiero. Se lo debo.

–¿A qué hora se levanta?

–A las 4 y media, 5, 6... Depende.

–¿Qué le toca hacer?

–Mi hermano hace el pan. Yo me encargo de tema de ensaimadas y repostería. Y mi hermana hace las sopas mallorquinas. Nos repartimos el trabajo.

–¿Está alejado de la burbuja del fútbol?

–Totalmente.

–¿Desencanto?

–No es lo mío. De jugador ya, y no… No me gustaba mucho. Me gustaba jugar, competir, pero luego no es lo mío. Ese ambiente no va conmigo. Yo no quiero eso. Lo dejé. Desconecté totalmente.

–¿No ve nada?

–No. Pero no lo hacía cuando jugaba. Si tengo alguna duda, pregunto a mi hijo: él si lo sigue.

–¿Qué le genera rechazo?

–Todo es un desfase. Cuando lo dejé tuve claro que quería esto (trabajar en la panadería), pero pensaba: "A lo mejor querré volver". ¡Qué va! Para nada.

–Ahora un chaval de 16 años se compra un Ferrari con su primer sueldo.

–No me gusta. Yo no lo haría. E intentaría que mis hijos no lo hiciesen. Con 17 años no sabes lo que te puede venir: hay que tener perspectiva y pensar en el futuro. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. El Ferrari a lo mejor vuela.

–Niños de 10 años con agentes…

–El otro día lo hablaba con un amigo, que tiene un chico jugando al fútbol jovencito. Está en contra de eso, pero me dijo: "Si no lo haces, no llegas, te quedas detrás".

–Hay clubes que pagan 100 o 200 millones por un traspaso.

–Está montado así, pero es absurdo. Ridículo. Exagerado. Hay gente que sufre y un club paga 200 millones por un jugador. Es una gilipollez.