Orlegi, 30 días de locura: pujan por el Mundial, impulsan una ampliación de capital y traen de vuelta a Jony y a Cote

Dijo Alfonso Guerra allá por 1982 aquello de que "a España no la iba a conocer ni la madre que la parió". La frase del socialista encaja como un guante ahora en el Sporting, que vive su propia transición. Una transición espídica, efervescente y apasionante. Tanto, que cuesta creer cuando se mira al calendario que solo haya pasado un mes. Solo 30 días desde que el club y Javier Fernández se dijeran "adiós, muy buenas". Apenas cuatro semanas desde aquella firma en una notaría de la madrileña calle Goya donde Orlegi tomó el control previo pago de 43 millones.

Muchas cosas en muy poco en muy poco tiempo. Ahí va un resumen atribulado. En estos 30 días ha dado tiempo a purgar el aparato deportivo y administrativo del club, a ponerle fecha y forma a la ampliación de capital, a presentar El Molinón como sede para la Copa del Mundo por segunda vez, a ver a una campaña de socios con precios al alza que va viento en popa, a hablar de fichajes, de llegadas y de salidas, de concentraciones, de partidos de pretemporada y a pensar en el ascenso a Primera. Después de tres décadas bajo el control de la familia Fernández y tras unos últimos años de capa caída, el Sporting, como Gijón, se mueve.

El día y la hora estaban convenidos. Con un comunicado, emitido a las 14.00 hora española, Orlegi Sports se hacía el 28 de junio, víspera de San Pedro, con el 73 por ciento del accionariado. Horas después, Alejandro Irarragorri y el resto de su equipo ponían rumbo a Gijón, donde habían estado hacía varios días, para hacer una histórica presentación en El Molinón. No faltó nadie. Ni la alcaldesa Ana González, ni la consejera de Cultura, Berta Piñán. Irarragorri, que se atrevió a escanciar un culete, ofreció su fórmula rodeado de todos los suyos. Escuchaba todo Gijón. "No hay una varita mágica. Tenemos dedicación y trabajo", dijo. Cortita y al pie.

A partir de ahí, un no parar. Alejandro Irarragorri conoció al día siguiente las instalaciones de Mareo entre un verdadero baño de masas. Estuvo acompañado por David Guerra, nuevo presidente ejecutivo, y por Gerardo García, director deportivo. Joaquín Alonso, como guardián de la historia, hizo de maestro de ceremonias. Desde el primer día se habló de una ampliación de capital. Ahora ya se sabe que esta tendrá lugar el 26 de agosto en La Laboral. Se espera aumentar el capital del club en siete millones de euros de los que Orlegi asumirá 5,1. El Sporting, tras años de estrecheces, aumentará su margen financiero. Se dice pronto.

Quizás para hacer creer a la ciudad que se iba en serio, Orlegi defendió la condición de El Molinón como estadio más antiguo de España para acoger por segunda vez la Copa del Mundo. Dicho y hecho. El 14 de julio, con una reunión en Las Rozas (Madrid) en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, El Molinón se confirmó como candidato para acoger cinco partidos del Mundial de 2030. Esperemos, ninguno sea un Alemania-Austria.

En lo deportivo, otra locura. Abelardo arrancó la pretemporada en Mareo. Se fue Manu García al Aris y llegaron Jony y Cali Izquierdoz en pleno "stage" en Alicante. Se han hecho siete fichajes. Los citados, más Pablo Insua, Juan Otero, Zarfino, Pol Valentín, Cristo y Jordan Carrillo. Hace no mucho, se suspiraba por Ibai Gómez, ex del Athletic, que va a jugar en el Deportivo en Primera RFEF. Hoy la afición rojiblanca espera por Cote, que lo dejará todo para volver a empezar en Gijón. En 30 días, como dijo Guerra (Alfonso) al Sporting no hay quien le conozca.