Mareo vibra con el nuevo Sporting: "La llegada de Orlegi genera mucha ilusión"

Lleva poco más de un mes el grupo Orlegi operando en el Sporting y en la afición rojiblanca ya se puede decir que está declarado el estado de felicidad. La hinchada abarrotó ayer el campo número uno de Mareo, donde se concitaron más de 1.500 espectadores, para ver el que fue el primer partido en Asturias del nuevo Sporting. Los asistentes, muy enchufados, aplaudieron todas y cada una de las acciones de los suyos, achucharon al árbitro en las decisiones más polémicas y cantaron el primer gol como locales del verano. "Hay ilusión", destacaron varios de los asistentes tras comprobar las buenas maneras de los del Pitu Abelardo.

El primero duelo del Sporting en casa en lo que va de pretemporada hacía presagiar una buenísima asistencia en Mareo. Y así fue. La grada del campo número uno estuvo llena, hasta arriba, y muchos aficionados tuvieron que seguir el choque de pie, detrás de las vallas de publicidad, en otras partes del campo. "Veo al equipo algo flojo todavía en el centro del campo, pero veo que se desmarcan y que hay gente con calidad. Eso me despierta ilusión", apuntó José Ángel Suárez, que vio el partido de ayer acompañado de su mujer, Isabel Fuentes. "El ambiente es muy bueno. Somos una afición que necesita poco para arrancarnos", añadió. "Hay falta de ritmo, pero estamos todavía en pretemporada", opinó, por su parte, Fran García, que vio el duelo contra la Ponferradina junto a su hijo, Lucas Rendueles, a quien el trabajo de los de Abelardo sí le dejó un gran sabor de boca sin paliativos. "La llegada de Orlegi genera mucha ilusión. Ves que se están gastando bien el dinero y que los jugadores rinden", finalizó Rendueles.

El duelo terminó con un bonito gesto por parte del Sporting. Tras terminar el partido, varios jugadores del equipo repartieron balones entre los más pequeños. Djuka fue de los que más emoción despertó, como viene siendo habitual. Pero también generó un gran interés Cali Izquierdoz, que, aunque no jugó, atrajo muchas miradas de los asistentes y fue solicitado en no pocas ocasiones para sacarse fotos. Antes del duelo, uno de los que más aplausos generó fue Babin, que vio el partido desde el palco con el resto de jugadores no convocados, pero como un aficionado más. Para hoy, el equipo descansará y volverá a ejercitarse a partir del lunes en Mareo.