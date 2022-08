El central Pablo Insua, el primer fichaje en la era Orlegi, habló en la sala de prensa de Mareo al término del entrenamiento .

Sus declaraciones:

Adaptación: "Fue buenísima desde el primer día. Me sentí bien recibido, me hicieron las cosas muy fáciles. Es todo tan cómodo que es difícil no adaptarse rápido. Estoy cerca del 100% adaptado"

Pareja con Cali: "Llevamos poquitos entrenamientos juntos, nos vamos conociendo poco a poco. Creo que nos vamos a sentir muy cómodos"

Abelardo: "Lo veo como una oportunidad tenerlo para mejorar. Él fue un gran central, sabe de que va esto. Me siento privilegiado de que me entrene él, me va a hacer crecer mucho".

¿Puede estar el Sporting arriba?: Sí. Sabemos de la dificultad y lo larga que es la categoría. Creo que tenemos una buena base, las sensaciones son muy buenas en pretemporada. Veo un equipo con un gran potencial, pero después hay que demostrarlo. Queda poco para empezar y creo que partimos de un buen punto.

Nivel de la plantilla: "Jugué en plantillas de mucho nivel con objetivos de ascenso. Creo que no tenían mucho que envidiar de esta. Tenemos un equipo muy competitivo, pero hay que demostrarlo en el campo. Se están viendo cosas buenas en el día a día, con gente trabajando al mil por cien. Veremos de que somos capaces".

Gijón: "Estoy muy contento, soy de Coruña, encuentro muchas similitudes y me encuentro como en casa. Dentro del club y fuera, la gente es muy familiar, muy cercana. Se respira el sentimiento de un gran club".

Ambiente de El Molinón: "Visto lo que vimos en la presentación, me espero un ambiente espectacular. Vayamos donde vayamos, siempre hay seguidores del Sporting. Me está sorprendiendo muchísimo, La gente va a seguir respondiendo por el Sporting y me espero un ambiente muy bueno en el primer partido de liga".

Presentación: "Me parece increíble que en una presentación de jugadores esté toda la tribuna llena. Te muestra un poco lo que es el Sporting, la ilusión de la gente y la responsabilidad que tenemos con esa gente. Cuando sales al campo, no te esperas tanta gente. Eso muestra la grandeza del club".