"En el fútbol necesitas tener gente en la que confiar"

Alberto Lora (Móstoles, 35 años) se mide esta tarde ante su pasado; juega (11: 30 horas) con el Marino de Luanco en Miramar contra su Sporting. Antes, visita LA NUEVA ESPAÑA. Coge una botella de agua.

–¿Rechazó ofertas mejores por seguir en el Sporting?

–Con el Sporting de Preciado; cuando me asenté en el equipo y era titular. No hubo una oferta en firme, en plan ‘ofrecemos esto por ti’, pero sí es cierto que a través de mis representantes y del club me llegó que había otros interesados: el Sporting quería que siguiera a toda costa. Me lo contó Manolo; me dijo que contaba conmigo.

–¿Clubes importantes?

–Sí. Sevilla o Valencia sondearon al Sporting. Yo siempre dije que estaba muy contento, era feliz, y di prioridad mi felicidad antes que lo económico.

–¿Han compensado los sacrificios?

–Mi experiencia dice que sí. El futbolista cobra mucho dinero, pero no todos son Messi o Cristiano Ronaldo. A veces se cree que los futbolistas cobran una millonada. Claro que no son mil euristas y son cantidades altas, pero no todos cobramos quince millones al año. ¿Compensa? A mí sí. Sigo disfrutando. Me encanta esto, me apasiona. Cuando tienes 16, 17... ves a tus amigos que van a las discotecas a vacilar, y a ti te toca quedarte en casa. En otros trabajos hay otros sacrificios.

–¿Cómo gestiona un chico con 18 años manejar tanto dinero?

–Depende de la educación que hayas recibido. Es muy difícil de asimilar para un chico con 18 años y de repente tienes fama y dinero: ves que la gente se acerca a ti... Es fácil que puedas perder la cabeza. A lo mejor te arrepientes de algunas cosas. Se necesita una madurez muy grande para que no se vaya la cabeza.

–Lo dice ahora desde "fuera".

–Desde fuera cambia mucho la papeleta. Hay mucha desinformación y muchos bulos. Me llegan cosas... Me ha llegado, yo que sé, de compañeros del Marino, que empiezan a hablar de cantidades de jugadores de Oviedo y Sporting: ‘ese cobra tanto. O aquel cobra tanto’. Les decía: ‘estáis muy equivocados; creéis que cobran eso, pero igual luego no es tanto’. Hay mucha desinformación también.

–¿Echa en falta mayor formación entre los futbolistas?

–Valoro mucho a algunos compañeros que tuve: Cases, Juan Muñiz, Pablo Pérez, Sergio Álvarez. Eran gente que jugaba en la elite y se estaba formando. La carrera del fútbol es corta. Yo les envidio.

–¿Fue mal estudiante?

–Era más bien pasota. Quizá en esa edad era inmaduro para estudiar. Pasaba un poco del tema. Pero cuando llegas al fútbol profesional incentivar a los chicos a que estudien ya es difícil. Pero me parece básico formar un mínimo. A veces ves casos de chicos que no tienen ni idea de nada. Y los que se quieren aprovechar, eso lo huelen.

– Dani Ndi.

–Sí. O en el Marino... A un chaval le viene un agente y dice: ‘os voy a llevar a tal equipo’. Y le engañan. Luego no van a ningún lado. Tenía un representante cuando vine a Gijón. Y me vinieron otros diciendo: ‘te voy a conseguir esto’. Solo querían que me fuese con ellos y coger su comisión luego.

–¿Hay mucha gente tóxica?

–Sí, puf, eso sobre todo... Tienes que tener cuidado. Empiezas a firmar tu primer contrato profesional y siempre hay gente que se acerca con intereses o que te dice que va a abrir un negocio. Se han dado muchos casos de timos; de gente que ha perdido mucho dinero. En el fútbol necesitas tener a gente cercana en la que confiar; o el primer representante que quiere hacer su negocio.

–¿Se le acercó gente por interés?

–Sí. Conseguían mi teléfono y leías unos mensaje que parecía que aquello sería el negocio del siglo.

–¿Representantes?

–O empresarios. Gente de la hostelería, que te decía: ‘tengo esta idea, pero pon tú el dinero’. Luego sale mal y pierdes tú el dinero.

–Dicen que en el fútbol no se hacen muchos amigos.

–Y estoy totalmente de acuerdo. Conoces a mucha gente, muchos compañeros de equipo, rivales, entrenadores, cuerpos técnicos... Hay que diferenciar entre compañero y amigo: puedes quedar con un excompañero y pasártelo de maravilla, pasarlo genial, reírte, pero luego si tienes un problema igual no está ahí. A veces escasean en el fútbol.

–Falsedad.

–Gente que a la cara que te quiere una locura, y luego doblas la esquina y... El fútbol es un mundo grande, pero a la vez muy pequeño; me ha pasado de enterarme después de gente que a la cara me decía unas cosas y después... Después decía otras.

–El fútbol multiplica los tabus. ¿Cuándo se romperá el de la homosexualidad?

–No es fácil. Es una profesión en la que estás expuesto: tele, ahora redes sociales... Aparece una persona que tiene de perfil una foto de, no sé, de un sol...Me pongo en la piel de una persona homosexual; si ya lo lleva mal, imagina cómo afrontar eso en redes sociales, en un campo con 50.000 personas que pueden burlarse. El problema es de los que fomentan ese odio, ese "hate", hacia una persona que no tiene que arrepentirse de nada ni tiene que sentir vergüenza de nada: cada uno tiene que ser lo que quiera ser.. No es que sea tabú: viven con ese miedo.

–Es activo en Twitter. ¿Es una red positiva o negativa?

–Depende cómo la uses. Cuando salió, lo hice: lo tenía más que nada por información. Hace unos años ser padre me quitó tiempo. Ahora tengo algo más de tiempo, voy mirando. Hay jugadores que cuando eran niños metieron la pata y... Mira Sergi Guardiola. Y luego están los perfiles anónimos: ganas y reciben felicitaciones, todo es ‘qúe bueno eres’. Pierdes y... todo son críticas.