"La afición ha recuperado la ilusión y era lo más importante"

Roberto Canella (Laviana, 34 años) visita a LA NUEVA ESPAÑA. Ahí, se sincera. Habla de pasado, presente y futuro. Y, claro, del Sporting, al que sigue de cerca. Derrocha ilusión. Y energía.

–Le quedan unas cuantas carreras por echar.

– (Ríe). Me veo con cuerda para rato. El año pasado, quintando el problema que tuve en el tendón, que estuve dos meses algo renqueante, competí a buen nivel. Si las lesiones me lo permiten, me veo con cuerda para tres o cuatros años más por lo menos

–¿Pensó salir al extranjero?

–Nunca me llamó. Luego sé que si voy puede ser una experiencia muy buena. Aprender otro idioma Siempre quise estar cerca de casa: la primera vez que salí fue a La Coruña a tres horas de casa, luego a Lugo…. Soy una persona muy familiar. Si puedo seguir en España, mejor. Pero si no me llama nada o sale nada, abriré opciones a jugar fuera.

–¿Le habría gustado tener otra salida del club de su vida?

–Era mi hora. Era el momento de salir. Estuve muy feliz. Estuve allí desde los once años. Pero era lo mejor para todos.

–Ha vuelto al Sporting Cote, al que conoce muy bien.

–¡Mi mejor año fue con Cote al lado! Me exigía muchísimo. Fue de los mejores laterales que ha pasado por el Sporting en su historia.

–¿En la historia reciente?

–No, en su historia. Con Cundi…

–¿Qué se la pasó por la cabeza cuando le vio salir del filial?

–Puf, lo sabía. Dije: ‘este va a ser buenísimo’. Luego tuvo la trayectoria que tuvo: Roma, Oporto… Ahora lo tenemos en casa y estoy encantado. Le escribí cuando se cerró el fichaje y me respondió dándome las gracias. Tenemos una relación muy buena. Me alegro mucho que gente como Cote esté en el Sporting: tiene nivel para este club y más. Gente como Cote, Jony, Pichu… Tienen nivel para devolver al Sporting a Primera.

–Vaya banda: Cote y Jony...

–Será la mejor o de las mejores bandas izquierdas de la Liga si están a su nivel, que seguramente estarán a su nivel. Es una gran noticia para el sportinguismo que gente como Jony y Cote compitan en sus equipos de toda la vida. Cote llevaba desde benjamines en el Sporitng, es de Roces, con el ‘guelu’, que le tengo un cariño especial. Son gente que dan un salto al club.

–¿Qué sensaciones le está causando el Grupo Orlegi?

–Muy buenas. Están haciendo muy bien las cosas: están dando un impulso para que todo sea moderno. Están haciendo cosas muy buenas para que el Sporting llegue a Primera lo más rápido posible. No es fácil subir, pero han recuperado la ilusión. Para el club, para el Sporting, eso era lo más importante: se necesitaba recuperar la ilusión.

–¿Falta más exigencia para los canteranos ?

–Es muy fácil que el Sporting gane 10-0 en la cantera a otros clubes de Asturias. Tiene a los mejores jugadores de la región. Pero lo decía el Pitu: mejor que ganar 10-0 es ganar balones individuales y ser más competitivos aunque luego pierdas. No hace falta gente 10-0. Necesitas que la gente compita bien, lo mejor posible. Mira Sergio Álvarez. Jugó cincos partidos y lo bajaron al B otra vez. Hay que darles tranquilidad y calma como a Pedro o a Guille.

–¿Le dio pena la salida de Pablo Pérez del club?

–Me quedó esa espina con Pablín. Es mi amigo e igual me ciega ese amor como amigo. Tenía condiciones para seguir. Pero los que deciden son ellos… Gente como Pablo es para tenerla siempre en el vestuario, siempre suma.

–¿Qué le depara el futuro?

–Ahora me lo pienso más, cuando veo que las puertas se cierran algo más. Sacaré todos los títulos, el de director deportivo y el de entrenador. Pero me quedan unos añinos todavía de fútbol. Luego ya veré qué hacer.

–¿Y volver a Mareo?

–Claro que me gustaría volver al Sporting y ayudar en lo que sea. Cuando eres un niño en Asturias tu sueño jugar el Sporting. De mayor, claro que sueñas con ser entrenador, director deportivo o entrenador de niños.